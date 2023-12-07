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超商堆滿網購包裹「無路可走」 內行人秒懂原因：你太小看了

聯合新聞網／ 綜合報導
超商地板上堆滿網購包裹，不少人秒懂原因出在哪。 圖擷自路上觀察學院
超商地板上堆滿網購包裹，不少人秒懂原因出在哪。 圖擷自路上觀察學院

隨著科技進步，網購也越來越盛行，不論是雙11或雙12，甚至只要免運費的活動，都會吸引消費者大肆採購，這也苦了超商業者。有網友在一家OK超商看到地上堆滿了許多的包裹，連走路的空間都沒有，讓他看傻眼，但不少人一眼就秒懂原因出在哪。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，一家超商的地板上堆放了幾十件大小不一的包裹，甚至還堆高了起來，而店員還在一旁忙碌地整理，包裹也多到沒有空間可以讓人行走，原PO看到這個情況也忍不住驚呼「這賣家厲害了！又不是雙十一，也能癱瘓便利商店」。

貼文一出引起熱議，「被超商耽誤的宅配公司」、「雙12檔期，月底聖誕檔期接力，再一個月是過年送禮檔期」、「現在的人買氣太強了」、「真的很腦殘，這麼愛寄，我要是店員看到一個客人寄2、30箱貨一定會生氣」、「不用怪，這是便利商店資方自己要解決的問題，老闆自己都不設定一些規則來因應各種狀況，永遠累的都是前線基層」、「這樣的量還算少了，以前做便利商店都200-300件以上」。

不少人看到是OK超商，立刻指出運費是主因，「因為OK不是免運，就是各大便利商店取貨最低價」、「因為OK的運費跟蝦皮一樣都45，我也選OK」、「你是不是小看免運的力量」、「昨天週三免運日啊」、「可是OK運費真的比較便宜啊」、「OK好像就是包裹特別多」、「家裡附近原本有個OK的取貨點（不是便利商店，只有寄取貨跟繳費），結果才開三個月就被貨量嚇到關了」、「OK平常就會塞爆了」。

超商 網購

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