5分鐘上桌！簡單1招讓水餃皮不會破 全場大讚：比水煮的好吃

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聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享用蒸的水餃。 圖擷自家常菜
原PO分享用蒸的水餃。 圖擷自家常菜

水餃看似簡單，但不少人還是會煮到水餃皮破掉，而網路上也有不少過來人分享撇步，例如要注意水的溫度、下鍋的時間等等。有一名網友就在臉書透露自己料理水餃的小秘訣，不同於常見的下水煮，他的方法是用「蒸」的，反而更加方便。

原PO在臉書「家常菜」分享用「蒸」的水餃，從他貼出的兩張照片看到，先在電鍋裡放入一個盤子，然後鋪上高麗菜，其用意是為了防止水餃沾黏，接著在外鍋倒入一杯水，悶5分鐘就完成了，而且水餃吃完了還能夠吃高麗菜，一點都不浪費，原PO還大讚「蒸的水餃，真的很省事」。

貼文吸引逾6千人按讚並給予好評，「哇～學到新煮法」、「蒸的還不會破，從冷凍拿出來放電鍋蒸，再悶個5-10分鐘湯汁多又好吃，重點是還不會破，超讚的」、「上次去朋友家才知道水餃可以直接用電鍋蒸，太晚才知道」、「好聰明喔！底下鋪高麗菜，蒸餃就不會黏在盤底，然後蒸餃多餘的水分和湯汁還可以被高麗菜吸收，也多了青菜可以吃，真是一舉兩得」、「真的很方便！不用顧火且原汁原味、皮又Q」、「我也是這樣做，只要洗一個盤子跟筷子就好，省時省力省心」、「我也是都用蒸的，比用水煮的省事，大同電鍋1.2杯的水跳起來就好了，而且還不怕破」。

還有不少達人也分享經驗，「推薦用電子鍋，水餃冷凍的水加到掩蓋水餃一半，不用顧水滾不滾，10分鐘上桌」、「我也愛蒸水餃，比水煮好吃太多了。我的方法是盤子上放一張料理紙，水餃上再放料理用的薄布沾濕，一定要蓋到每一顆水餃，這樣蒸出來的水餃皮不會硬，可以鎖住原汁原味超好吃的，大家可以試試看喔」、「蒸餃超方便，我都在盤子下面鋪一層烘焙紙或是蒸籠紙就不會黏，蒸的時候滴幾滴芝麻油，很香」。

水餃

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