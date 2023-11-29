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宜得利為何歷久不衰？行家稱大贏IKEA 揭「台人1習慣」是主因

聯合新聞網／ 綜合報導
截至2023年5月，宜得利已在台擁有55間店面。圖／宜得利提供
截至2023年5月，宜得利已在台擁有55間店面。圖／宜得利提供

講到家具、裝潢，不少民眾會聯想到宜得利IKEA、特力屋等等連鎖家居品牌。其中，截至2023年5月，宜得利已在台擁有55間店面。對此，日前就有網友發問，宜得利究竟是靠著什麼優勢在台灣站穩腳步，甚至分店還能越開越多？

宜得利是來自日本的大型跨國家具公司，在台灣已展店逾50間。一名網友便在PTT以「宜得利全台超過50間？」為題發文，他指出，相比IKEA或傳統家具行，宜得利分店似乎有越開越多間的趨勢，因此好奇詢問鄉民「宜得利為何在台灣歷久不衰？」

貼文一出，引發大批網友共鳴，「價格透明選購輕鬆多了，品質不會有受騙的感覺」、「不用殺價、不用運費、到府安裝」、「傳統家具行根本不知道底價在哪裡」、「是個放鬆休閒的好地方，有一次去不小心睡了快一上午」、「涼感床套、枕頭套、抱枕很推薦購買」、「電動沙發專賣店」。

此文還釣出不少內行人指出，宜得利展店快與台灣人消費習性有關，「消費模式符合現代人的習慣」、「宜得利算任務型，買買就出來，IKEA耗時」、「宜得利有針對台灣在地市場調整商品，像是寢具類商品，IKEA就只賣它自己的規格」、「日系的居家生活用品比北歐還適合台灣」、「宜得利動線簡單好找，IKEA動線有點強制逛沒有要買的區」。也有行家分析其他可能原因，「IKEA光是組裝就累死人」、「百貨公司招商難，進這種大坪數主力店很省事，剛好給宜得利展店空間」。

不過也有鄉民不認同原PO看法，「HOLA的樣式還是比較多吧，而且有賣吃的」、「MUJI與IKEA顔質略勝，但是也很多陸製」、「東西品質大多比IKEA好且便宜，但是多樣性就大輸」、「CP值屌打但工作十幾年後反而會看不上」、「又開始造神了，便宜的品質沒有比較好，之前買枕頭套沒多久就起毛球」、「傳統家具行賺得才多」。

截至2023年5月，宜得利已在台擁有55間店面。 圖／擷自宜得利官網
截至2023年5月，宜得利已在台擁有55間店面。 圖／擷自宜得利官網

宜得利 IKEA 品牌 PTT 量販店 HOLA

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