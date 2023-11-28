快訊

亞錦賽／急轉彎！1千張現場票改30日線上賣 不要來夜排

不願被房價綁架！新竹房貸超越全國平均 竹科工程師寧出走外縣市「掃貨」

陸生來台3個月曝「4個崩潰瞬間」 台灣人直呼超中肯

聯合新聞網／ 綜合報導
在台灣搭公車，想下車須提前按鈴，但有陸生覺得難以適應，常常坐過站。示意圖／聯合報系資料照片
在台灣搭公車，想下車須提前按鈴，但有陸生覺得難以適應，常常坐過站。示意圖／聯合報系資料照片

在遙遠的異地求學，需要適應不同的環境文化、語言表達還有生活習慣。一名中國大陸交換生分享在台灣的崩潰瞬間，像是不習慣公車非每站停、很少電子支付、網購相對不便等狀況，不少網友們對此有同感，但也有人覺得各有利弊。

一名目前來台交換已3個月的陸生，21日以「我在台灣崩潰的瞬間」為題，在小紅書分享生活影片。她指出第一個崩潰瞬間，是台灣的公車並非每站停靠，想要下車需要提前按鈴，但是報站的聲音很小，仍然會坐過站或是提前下車；第二個崩潰瞬間是台灣以現金支付為主，出去吃飯平分費用很不方便，因此她直呼想念微信群收款（發起人可以向群組內所有成員收款）的功能。

原PO表示，第三個崩潰瞬間是台灣網購沒有大陸便利，例如免運費有金額限制門檻，如果想購買大陸的或是特定商品，也只能透過集運完成；第四個崩潰瞬間則是倒垃圾，在台灣需要定時等垃圾車前來，她常常聽垃圾車聲音來收拾準備。原PO最後強調，因為很喜歡台灣，所以想和大家多分享，「但任何事情都有好有壞，所以專門出了這期（影片），盡量客觀分享我的感受」。

不少網友們看完影片後附和：「我經常在晚上（公車）坐反方向」、「最受不了的就是公車報站的時候，聲音出奇的小，大部分車上還沒有滾動播放站名那種屏幕顯示，經常是靠猜的」、「台灣人本人無法反駁」、「身為台灣人，我覺得妳說得超中肯」、「每次結帳看到前面的人慢慢數硬幣，火都上來了，但台灣電子支付不普及是店家手續費太高」。

也有人說道：「社區不用等垃圾車，一般公寓之類的才需要，如果這點很困擾的話可以找找社區的房子，包裹也可以代收」、「城市地方的公交站幾乎站站都停要看哪一個地方，現金支付這點確實比不上大陸方便」、「公車按鈴這個應該是為了節省時間，才不需要沒有人要上下還要停。跟你們比起來，現金的部分是真的，不過跟台灣以前比起來已經很少用現金了，現在連夜市都有很多可以手機支付了」、「現在Apple Pay、LINE Pay算蠻普及的，雖然不到小攤販也用的程度，但我覺得紙幣流通也不會不好吧，如果都是手機支付，錢變成一串數字的話，花費的時候真的會沒有感覺」。

生活習慣 公車 交換生 陸生

延伸閱讀

小叔弟媳「情緒勒索」她老公合買1600萬透天厝 網勸：親人也該斷捨離

陸小學生集體「吊點滴寫作業」照片瘋傳 電動車董座嘆：這世界真需要這樣卷嗎？

比悲傷還要悲傷的單子…戶頭顯示僅剩46元 網哭：最痛苦是剩下99元領不出來

長榮空姐拉著Rimowa站在華航櫃檯前「安捏咁好？」網解：坐同行飛機有特價

相關新聞

陸生來台3個月曝「4個崩潰瞬間」 台灣人直呼超中肯

在遙遠的異地求學，需要適應不同的環境文化、語言表達還有生活習慣。一名中國大陸交換生分享在台灣的崩潰瞬間，像是不習慣公車非每站停、很少電子支付、網購相對不便等狀況，不少網友們對此有同感，但也有人覺得各有利弊。

發票小確幸飛了？中500元載具獎隔天消失 網點1關鍵「過幾天又回來」

鄰近月底發票中獎，是不少人的小確幸。不過一名大學生透露，打開手機自對兌獎App，發現自己的載具總共中了700元，但是隔幾天再度開啟App，500元載具獎憑空而飛，讓他直呼「這攸關我月底是不是又要吃土了，直接沒心情上課」。

「搬日本電器回台容易壞？」網掀論戰 過來人：還是在意保固

日本是國人旅遊的首選之一，隨著日幣貶值，不少哈日族已經前往血拼一波。不過一名網友指出，網傳購買日本電器，如果沒有改成適合台灣的電壓，會縮短物品壽命，他好奇詢問是否真有此事？

桃機全球排名暴跌！他喊「軟、硬體設備都輸」 網有感：疫情期間0進步

桃園機場今年在英國SKYTRAX全球機場評比從67名跌到82名，這已是桃機連四年排名下跌，差距2019年最好的13名更是一路敗退。實際蒐集PTT網友看法，大多數人認為不管是軟硬體設備、機場氛圍都不如國外，還有拖了很久的第三航廈至今還沒蓋好，質疑疫情期間明明有很多時間，卻一點進步都沒有。

誰的晚餐不見了！他見螃蟹過馬路走「斑馬線」 網笑翻：行人的榜樣

民眾經常會在路邊看見流浪貓狗過馬路，但有網友透露，自己在街上看見1隻超特別生物過馬路，讓他忍不住拍下來並分享在「路上觀察學院」。目前該篇貼文更獲得752則留言與249次分享，引起網友熱議。

新北耶誕城都「人工燈泡」在High啥？ 她吐露去5年感觸：滿滿幸福感

12月即將到來，不少民眾已經迫不及待要慶祝聖誕節，今年新北歡樂耶誕城也在17日正式開城。一名網友表示，他不懂耶誕城在High什麼，「不就是在車站前找塊地，作一些人工的燈泡？」引發眾人熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。