陸生來台3個月曝「4個崩潰瞬間」 台灣人直呼超中肯

在遙遠的異地求學，需要適應不同的環境文化、語言表達還有生活習慣。一名中國大陸交換生分享在台灣的崩潰瞬間，像是不習慣公車非每站停、很少電子支付、網購相對不便等狀況，不少網友們對此有同感，但也有人覺得各有利弊。

一名目前來台交換已3個月的陸生，21日以「我在台灣崩潰的瞬間」為題，在小紅書分享生活影片。她指出第一個崩潰瞬間，是台灣的公車並非每站停靠，想要下車需要提前按鈴，但是報站的聲音很小，仍然會坐過站或是提前下車；第二個崩潰瞬間是台灣以現金支付為主，出去吃飯平分費用很不方便，因此她直呼想念微信群收款（發起人可以向群組內所有成員收款）的功能。

原PO表示，第三個崩潰瞬間是台灣網購沒有大陸便利，例如免運費有金額限制門檻，如果想購買大陸的或是特定商品，也只能透過集運完成；第四個崩潰瞬間則是倒垃圾，在台灣需要定時等垃圾車前來，她常常聽垃圾車聲音來收拾準備。原PO最後強調，因為很喜歡台灣，所以想和大家多分享，「但任何事情都有好有壞，所以專門出了這期（影片），盡量客觀分享我的感受」。

不少網友們看完影片後附和：「我經常在晚上（公車）坐反方向」、「最受不了的就是公車報站的時候，聲音出奇的小，大部分車上還沒有滾動播放站名那種屏幕顯示，經常是靠猜的」、「台灣人本人無法反駁」、「身為台灣人，我覺得妳說得超中肯」、「每次結帳看到前面的人慢慢數硬幣，火都上來了，但台灣電子支付不普及是店家手續費太高」。

也有人說道：「社區不用等垃圾車，一般公寓之類的才需要，如果這點很困擾的話可以找找社區的房子，包裹也可以代收」、「城市地方的公交站幾乎站站都停要看哪一個地方，現金支付這點確實比不上大陸方便」、「公車按鈴這個應該是為了節省時間，才不需要沒有人要上下還要停。跟你們比起來，現金的部分是真的，不過跟台灣以前比起來已經很少用現金了，現在連夜市都有很多可以手機支付了」、「現在Apple Pay、LINE Pay算蠻普及的，雖然不到小攤販也用的程度，但我覺得紙幣流通也不會不好吧，如果都是手機支付，錢變成一串數字的話，花費的時候真的會沒有感覺」。