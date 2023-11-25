好吃到升天！台南「1神秘小吃」只要80元 眾老饕暴動：這碗絕了

一講到台南，就會讓人想到「美食之都」，當地人連早餐都能吃得相當豐盛。最近有網友在臉書分享了一碗「神秘小吃」，並說早餐來一碗「花80元就可以升天」，引發網友熱議。

網友在臉書「爆廢1公社」發出一張照片，寫著「早餐來一碗這個好舒服啊，花80元就可以升天」，可見裡面有一碗白飯，上面的配料多到快滿出來，有許多曲條狀物的食材，上面再搭配一坨辣椒，看起來相當豐盛下飯。

許多老饕非常喜歡虱目魚腸飯這道小吃。圖／取自爆廢1公社

不少人看到照片都好奇這是什麼料理，「這是？」、「沒吃過！好想吃看看啊」、「好像蚯蚓」」、「看不懂這是啥」、「請問這是什麼餡料？」、「在哪裡啊？」、「感覺有點可怕」。

許多老饕也公布答案，「虱目魚腸，乾煎水煮都好吃， 一定要薑絲辣豆瓣」、「煎到微焦超讚」、「清燙才是王道」、「懂吃」、「台南人的早餐」、「這碗絕了」、「您真內行」、「挺好吃的其實」、「人間美味」。