日團Avantgardey來台排排坐吃小吃 網秒認地點：內行才知道

日本舞蹈團Avantgardey來台拍攝文總節目「WE ARE我們的除夕夜」，中華文化總會貼出拍攝成品，眼尖網友立刻認出拍攝地點在大稻埕慈聖宮，內行網友直呼，「有老人茶蜜餞路邊有賣毛蟹、廟會做醮，夏日廟後坐在路邊吃粉粿、米台目真懷念」。

中華文化總會22日在臉書貼文指出，日本舞蹈團Avantgardey上周在台快閃結束，她們跑遍台北知名地標景點拍攝，包括台灣博物館、西門町、大稻埕等，她們也與TBC舞蹈休閒館 / The Best Crew舞者共舞，還大跳王彩樺的保庇。

臉書粉專水瓶鯨魚分享Avantgardey在台拍攝其中一張照片，照片為Avantgardey在大稻埕慈聖宮商圈的小吃店板凳上排排坐，所有人的造型、穿著都一模一樣，像是複製貼上一般，相當可愛又童趣，水瓶鯨魚直呼「這張照片好讚」。

網友認出該處是北市大稻埕慈聖宮，「哇，充滿童年回憶的地方，有老人茶蜜餞路邊有賣毛蟹、廟會做醮、夏日廟後有坐在路邊吃粉粿、米台目真懷念」、「這條店要全開很難得耶，拍得好棒喔！」、「大稻埕廟口炒麵、炒米粉、豬血湯都好吃」、「來一碗豬腳麵線和一份紅糟肉」、「好台灣的一張照片」、「享受大稻埕一大塊傳統新鮮熱食」、「隨便一個攤都好吃台灣味」、「吃豬腳麵線的地方」。

Avantgardey由日本大阪府立登美丘高校舞蹈部顧問Akane創立，在中華文化總會推出的2024年春節特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」中，Avantgardey為唯一受邀外國表演團體，將在節目中與王彩樺合作演出。

Avantgardey在15日晚間抵台，在不足4天的時間中，挑戰以48小時完成節目錄製，昨晚順利完成。Avantgardey在網路擁有高人氣，節目特別安排她們在北台灣地標熱舞，例如國立台灣博物館、西門町、大稻埕迪化街等，帶動網路討論話題。