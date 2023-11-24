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侯柯郭會談15點懶人包曝光！PTT鄉民：朱爆氣成最後高潮

聯合新聞網／ 綜合報導
網友以15點會談懶人包總結藍白郭三方會談結果，網友公認國民黨主席朱立倫最後爆氣， 後與馬侯離開會場，堪稱是談判的最後高潮。圖為侯友宜（左）、朱立倫（右）抵達君悅飯店後，因為久候郭台銘、柯文哲，看著手錶露出苦笑情形。記者林俊良／攝影
網友以15點會談懶人包總結藍白郭三方會談結果，網友公認國民黨主席朱立倫最後爆氣， 後與馬侯離開會場，堪稱是談判的最後高潮。圖為侯友宜（左）、朱立倫（右）抵達君悅飯店後，因為久候郭台銘、柯文哲，看著手錶露出苦笑情形。記者林俊良／攝影

2024年總統大選，今(24)日為登記截止日。許多網友在面對昨日藍白郭三方會談破局的過程，似乎顯得「不知道從哪追起」，不少網友在PTT版上整理出昨日會面的15點懶人包，供其他網友參考。除了侯柯郭三人的表現，也有不少網友關注陪同侯友宜前來的馬英九朱立倫的表現。

原PO在PTT留言許願是否能有三方會談的懶人包，坦言自己在下班後，發現八卦版上一堆爆文，「根本不知道要從哪追起」。有網友在會後火速整理出藍白郭三方會談的整理包，共15點如下：

1. 侯是傀儡，所有事情是朱說了算。
2. 侯週末自己打電話給郭說只會自己來，之後翻臉不認帳。
3. 柯答應郭的邀約，今天在郭府約碰面，下午改君悅。
4. 侯被朱綁架在馬辦，還說場地免費。
5. 馬辦外面的記者在曬太陽站著守候，隔壁棚的記者在君悅吹冷氣吃BUFFET。
6. 原本說好只有侯來，改說成侯馬來，最後「三隻動物」一起來。
7. 郭抱怨侯說話不算話快20分鐘，自己烙人來。不是說好三人行，2538都開好了。
8. 侯死都不敢上樓談，堅持要在一樓談，一字不漏唸出柯的簡訊。
9. 凌濤護主一直插話，被黃士修電。
10.侯堅持說民調沒有輸，甚至還贏。
11.郭董數學不好，先中離去喝咖啡上廁所。
12.柯受不了開大絕，六份有效民調考慮不讓分你全輸，你怎麼還想當正的？
13.朱跳出來說棒球隊不能只看投手，要看團隊陣容。
14.馬全程「石化」被下咒語，無法說話。
15.朱爆氣，帶著侯馬逃離現場。

網友對於懶人包各有不同的看法。有人認為，這篇整理算是公正，但該篇會談懶人包中，似乎遺漏了一個關鍵，即是侯友宜念出柯文哲的私傳簡訊，似乎是偏白的粉絲所整理，網友因此還敲碗希望能出一個藍營粉絲整理的懶人包。

還有人對於馬英九全程表示自己是見證人而不發言的態度，感到「很可愛」，有人覺得他是「一開始就不開心，故意不說話的」，也有人覺得，馬似乎在場的「CP值」不高，但「馬的用途是隔開郭跟侯」。

對於朱立倫最後爆氣與馬侯離開會場的情景，網友認為可說是「最後的高潮」。

藍白恐最後破局。今天上午，侯友宜傳與趙少康搭檔參選2024年的總統、副總統，而柯文哲預料也將出面登記，搭檔吳欣盈參選正副總統。昨日陪同侯友宜抵至會場談判的馬英九和朱立倫，在會後至今仍未有最新談話。

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