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好貼心！他喝日本飲料見吸管1巧思超驚豔 網猛點頭：確實高明

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在網上分享，他偶然發現日製飲料上吸管的一項設計很貼心。圖片來源／FB社團「報廢1公社」
一名網友在網上分享，他偶然發現日製飲料上吸管的一項設計很貼心。圖片來源／FB社團「報廢1公社」

除了各種腦洞大開的創意外，日本商品也常因其貼心的設計或細節，獲得民眾喜愛。近日有一名網友在喝飲料時意外發現，這款日製鋁箔包飲料的吸管上一項便利設計，讓他能夠很輕易吸起裡面的液體，有內行網友則分析其原理，讓網友大讚，「不用喝得那麼辛苦了」。

原PO在FB社團「爆廢1公社」上發文分享，他在飲用日本龜甲萬豆乳飲料時偶然發現，該鋁箔包在所附的吸管上，添加了一個凹槽設計，讓他十分驚艷，並附上照片，說明這款吸管在插入洞口時會留下縫隙、不會與周圍密合。

對此，有內行的網友深入解釋設計原理，「這種飲料吸的時候會因為吸管密合，造成真空不太容易吸起飲料，日本設計凹進去讓空氣能夠循環，容易吸起來喝」、「吸管插到定位後，插入孔有縫隙，在吸飲料的時候，讓飲料內不是真空狀態，會比較好吸起裡面的飲料」。

經解釋後，許多網友恍然大悟，稱讚這個巧思很用心，「確實高明，這樣吸飲料就不會感覺吸不到」、「這樣吸鋁箔包不會變型」、「還真沒注意到這個小細節，這樣喝的時候就不會吸的很辛苦欸」、「日本在這種零食包裝設計真的是頂流」。

不過也有網友認為這個設計可有可無，「我是覺得沒差多少，又不是一口氣吸完，只要鬆口，就自然會有空氣進去」、「這問題不是用吸管在洞口擴孔就好了？」、「吸管插入後，前後搖一下就好了，沒太大意義的設計」，有人則反駁，「不是每個包裝都能擴孔，尤其是兩截式吸管，插進去就塞滿了，另一種孔較大可擴孔的，吸管就會往下掉，有些給太短的還會掉進去」。

吸管 日本 鋁箔包

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