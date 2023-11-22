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台灣人旅遊最愛飛日本 網友揭4大誘因：沒地方贏過

聯合新聞網／ 綜合報導
根據觀光署2023年1月至9月的統計資料顯示，台灣人出國旅遊最常去日本，超過300萬人次。 美聯社
根據觀光署2023年1月至9月的統計資料顯示，台灣人出國旅遊最常去日本，超過300萬人次。 美聯社

自從2022年10月台日邊境解封後，就有不少台灣人蜂擁赴日，根據觀光署2023年1月至9月的統計資料顯示，台灣人出國旅遊最常去日本，超過300萬人次。對此，有一名網友就發問「為什麼台灣人很喜歡去日本」，好奇到底是食物吸引大家，還是受文化吸引，貼文一出後也引起網友熱議。

這名網友在PTT以「為什麼台灣人很喜歡去日本」為題，表示自己認真好奇，到底是日本食物吸引人，還是日本文化吸引人？為什麼幾乎提到出國，大家都是想去日本？

貼文一出後，綜合網友留言，可以發現日本旅遊的4大誘因，分別是便宜、飲食文化接近、自由行方便、飛行旅程短。許多網友也認為「現在日本真的很便宜」、「便宜、近、文化飲食接受度高、交通方便跟其他國家比我目前想不到缺點…」、「吃東西口味也合，幾乎是無差別接軌」、「附近就日本觀光治安最好阿」、「看漢字瞎掰也能懂個七七八八，光是這個認路就很方便」、「近的地方沒有可以贏過日本的」、「日本當地旅費沒啥變化，但日幣對台幣十年貶值了約40%，等於旅館超級便宜」、「日幣便宜啊，買起來好爽」、「日圓貶值，吃喝買都超爽」。

不過也有部分網友持其他看法，指出「日本交通哪有便宜？」、「日本機票超貴」、「真的還好阿，拜託去看泰國、菲律賓」、「喜歡去泰國」、「日本我去過兩三次就不會想再去了捏，冰島、南美都不錯阿」。

根據觀光署2023年1月至9月的統計資料顯示，台灣人出國約842萬人次，目的地第一名是日本，超過300萬人次，第二名是中國，約117萬人次，第三名是韓國，約69萬人次。

日本 台灣人 出國旅遊 觀光署 邊境解封

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