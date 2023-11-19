天冷吃補「這品項」竟比薑母鴨更受歡迎？ 網友點頭：比較少見

最近氣溫驟降，冷冷的天氣十分適合吃熱騰騰的鍋物。一名網友分享，最近和朋友在討論要吃什麼時，大家竟然一致選擇「羊肉爐」，而非薑母鴨和麻油雞，讓他感到十分疑惑。

原PO在PTT發文表示，最近天氣變冷，和朋友相約一起去吃鍋，選項有羊肉爐、薑母鴨和麻油雞，大家居然幾乎都選要吃「羊肉爐」，讓他不禁感到好奇，「為什麼羊肉爐比薑母鴨和麻油雞受歡迎？」

文章引發網友熱烈討論，許多人點出羊肉爐受歡迎原因，「羊肉比較少吃，雞鴨其他料理也很常見」、「湯頭比較清淡」、「比較便宜，湯頭比較好喝」、「口味溫和不刺激」、「湯頭比較甘，其他兩項酒味重，酒雞很柴」、「年輕一輩不喜歡米酒味吧」、「不喜歡酒味」、「因為羊肉爐的羊肉比薑母鴨的鴨肉好吃啊」、「我喜歡羊肉爐的沾醬」。

不過也有人認為主流仍是「薑母鴨」更勝一籌，「我覺得台灣人不愛羊肉」、「這三選項我最討厭吃羊肉爐」、「明明就薑母鴨比較受歡迎」、「我會選薑母鴨」、「薑母鴨超多人喜歡」。