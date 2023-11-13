屋主大方請師傅「飲料隨便喝」引網讚 內行人揭：放這2物一天內可完工

許多民眾若遇到施工師傅需到家裝修時，都會為了較好的施工品質，而請對方喝飲料或吃便當。日前，有網友在「爆廢公社二館」分享一張工地照，細看圖中屋主留給師傅的紙條內容後，引起不少網友熱議。

有網友在「爆廢公社二館」透露，自己在施工工地看到一台冰箱，而冰箱上還貼有「師傅辛苦了！飲料隨便喝，屋主請客」的紙條，而冰箱內真的有台啤與維士比，讓他忍不住大讚「工地看到這個…心情瞬間變好！」

貼文底下，許多人稱讚屋主很貼心，並笑稱保力達與檳榔可以讓師傅更快完工，「打開滿滿的保力達加檳榔，今天馬上完工」、「好貼心」、「飲料大不了幾百元，換師傅愉悅心情的工作，我是覺得很划算」、「『做完』會變成『做好』」、「飲料沒多少錢，但是可以暖到師傅心裡」、「屋主真貼心，相信師傅們一定會更用心完成」。

但也有網友透露，自己之前曾請工人喝飲料，但施工品質卻非常不佳，「之前我媽媽買咖啡要請師傅喝，等到咖啡都融化了師傅還沒來」、「想太多了，以前我們房子重建，每天自己包工人的中餐，1至200元內都沒問題，每天還2杯手搖飲料，自己選，要喝不喝都沒關係，結果工人還不是在我家毛胎屋的一樓的柱子上尿尿」、「我看過師傅把整杯檳榔汁冰進去的，有夠沒水準」。

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