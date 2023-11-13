快訊

斯文男沿街乞討1人1百竟成大富翁 「數錢照」讓網友里長都怒了

傳國民黨將提「全民調六四比」 柯文哲競辦：對比互比可討論、時間不等人

屋主大方請師傅「飲料隨便喝」引網讚 內行人揭：放這2物一天內可完工

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，有屋主直接在工地放一台冰箱，請施工師傅們喝飲料。圖／擷自「爆廢公社二館」
網友分享，有屋主直接在工地放一台冰箱，請施工師傅們喝飲料。圖／擷自「爆廢公社二館」

許多民眾若遇到施工師傅需到家裝修時，都會為了較好的施工品質，而請對方喝飲料或吃便當。日前，有網友在「爆廢公社二館」分享一張工地照，細看圖中屋主留給師傅的紙條內容後，引起不少網友熱議。

有網友在「爆廢公社二館」透露，自己在施工工地看到一台冰箱，而冰箱上還貼有「師傅辛苦了！飲料隨便喝，屋主請客」的紙條，而冰箱內真的有台啤與維士比，讓他忍不住大讚「工地看到這個…心情瞬間變好！」

貼文底下，許多人稱讚屋主很貼心，並笑稱保力達與檳榔可以讓師傅更快完工，「打開滿滿的保力達加檳榔，今天馬上完工」、「好貼心」、「飲料大不了幾百元，換師傅愉悅心情的工作，我是覺得很划算」、「『做完』會變成『做好』」、「飲料沒多少錢，但是可以暖到師傅心裡」、「屋主真貼心，相信師傅們一定會更用心完成」。

但也有網友透露，自己之前曾請工人喝飲料，但施工品質卻非常不佳，「之前我媽媽買咖啡要請師傅喝，等到咖啡都融化了師傅還沒來」、「想太多了，以前我們房子重建，每天自己包工人的中餐，1至200元內都沒問題，每天還2杯手搖飲料，自己選，要喝不喝都沒關係，結果工人還不是在我家毛胎屋的一樓的柱子上尿尿」、「我看過師傅把整杯檳榔汁冰進去的，有夠沒水準」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

爆廢公社 工人

延伸閱讀

今年雙11買氣比以往還差？網曝這一關鍵內幕：反而更貴

上錯菜還被多收錢？ 她見服務生當面挑菜超傻眼：再也不會去

她曝小六兒「偷」寫功課被抓包 師採連坐法遭網批：管太多

台灣人會羨慕住進大別墅嗎？網爆辛酸血淚：光做這事就很麻煩

相關新聞

屋主大方請師傅「飲料隨便喝」引網讚 內行人揭：放這2物一天內可完工

許多民眾若遇到施工師傅需到家裝修時，都會為了較好的施工品質，而請對方喝飲料或吃便當。日前，有網友在「爆廢公社二館」分享一張工地照，細看圖中屋主留給師傅的紙條內容後，引起不少網友熱議。

中學生示範「白黑橘白」穿搭 完美融入高鐵車廂顏色

高鐵是國人往返南北重要的交通工具，有網友PO出一張高鐵月台照，加註「完美示範高鐵穿搭」，照片中的男中學生，一身白上衣、黑...

連年輕人都在開！他疑「滿街雙B」景氣有這麼好？ 網曝內情

有網友表示，這三年來看到滿街的雙B（BMW、賓士車），甚至很多年輕人都在開，疑惑現在的景氣有這麼好嗎？對此，留言也點出「內情」，那就是年輕人想過精緻窮生活，就算是貸款也要買來。

完美示範高鐵穿搭！他拍月台路人背影 3萬人全笑翻：這才是「下半身失蹤」

這才是真正的「下半身失蹤穿搭」！一名網友昨（12）日分享在高鐵站看到的「奇景」，他意外看見一位路人的穿搭，竟然剛好與高鐵外觀配色相同，連角度位置也恰好切齊，這神巧合讓他忍不住拍下照片，驚呼「完美示範高鐵穿搭！」

美國停車被夾「神秘小卡」 網一看驚呆：台灣必須有

停車是一門學問，如果路上遇到停車技術不好的駕駛，該怎麼告訴他呢？有網友分享在美國停車，車上被陌生人夾一張「神秘小卡」的故事，也引發熱議。

一個人出國旅遊「孤獨感爆棚」？過來人直搖頭點2優點：爽度破表

出國旅遊正夯，不僅機票、住宿要貨比三家，旅伴更是一大關鍵，若不小心找到「超雷搭檔」恐壞了旅遊的興致。一名網友也分享，過去他曾一個人到國外玩，與行前的期待不同，他看著異國的街道卻只留下空虛感，讓他不禁好奇詢問，「大家知道一個人出國的孤獨指數有多高嗎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。