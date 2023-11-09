哪款老牌點心最難忘？觀光客指名要「它」老饕全淪陷：台灣必買

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聯合新聞網／ 綜合報導
台灣有許多特產，例如鳳梨酥、貢糖、太陽餅等等，其中奶油酥餅是不少人指名必買的美食。示意圖／聯合報系資料照
台灣有許多特產，例如鳳梨酥、貢糖、太陽餅等等，其中奶油酥餅是不少人指名必買的美食。示意圖／聯合報系資料照

台灣有許多特色名產，例如鳳梨酥、貢糖、太陽餅、牛軋餅等等，其中有沒有哪一款是讓你一直念念不忘的？有一名大陸網友分享，日前從上司那裡收到一款來自台灣的點心，同事們都稱讚「超級好吃」，他回家後忍不住誘惑也拆了一包嘗鮮，那濃郁奶香令他久久難以忘懷，直呼「是去台灣必買的甜點」。

一名網友在小紅書以「你有沒有對台灣哪個糕點一直念念不忘」為題發文，他分享，公司長官是台灣人，某次請完長假回來後，送給部門同事各一盒裕珍馨奶油酥餅，外觀用普通塑膠袋包裝，乍看之下平凡無奇，一開封卻驚為天人，如同初生嬰兒身上自帶的天然香氣，撲鼻而來滿滿奶味。

原PO說明，一開始以為是常見的「大陸餅」，需要泡開水吃，沒想到餅體是由好幾層酥皮包裹，內餡似乎是用白糖製作而成，甜的很上癮，「咬了一口被震驚了」。

原PO本來只是單純分享台灣美食，意外引來大批網友共鳴，紛紛直呼，「這是我老公（上海人）每年在我回台灣時，都會指定要帶回來的東西」、「前陣子寄了些給大陸朋友，也獲得了一致好評」、「謎之好吃，真心不騙，因為我們家也愛」、「一定要買大片的，烤過更好吃！」、「之後準備到台灣玩一趟，已經指名要買當伴手禮了」。

此外，也有饕客推薦其它台灣美食，「我家鄉的餅，芋頭酥也很好吃」、「我們這裡有花生糖粉加冰淇淋、香菜的捲餅」、「淡水的芝麻蛋黃餅也是會念念不忘」。

一名大陸網友吃過一次台灣的奶油酥餅後，從此便對其濃郁奶香味念念不忘。 圖／擷自小紅書＠一口塞下三個小籠包
一名大陸網友吃過一次台灣的奶油酥餅後，從此便對其濃郁奶香味念念不忘。 圖／擷自小紅書＠一口塞下三個小籠包

美食 台灣人 小紅書 甜點 伴手禮 餅乾

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