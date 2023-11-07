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好吃到停不了！外國客狂推「1點心」當伴手禮 台灣人皺眉：沒吃過也沒聽過

聯合新聞網／ 綜合報導
許多外國旅客來台灣旅遊都會採購伴手禮，鳳梨酥、茶葉…等都是熱門選擇。圖為台北中山商圈逛街人潮。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
許多外國旅客來台灣旅遊都會採購伴手禮，鳳梨酥、茶葉…等都是熱門選擇。圖為台北中山商圈逛街人潮。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

出國旅遊正夯，不少民眾也會趁回國時購買當地的特色伴手禮，與親朋好友分享國外旅遊的興致。日前，外國一名網友分享，朋友去台灣旅行後帶回來「1款點心」當伴手禮，沒想到她吃了一口後就回不去了，驚人的美味讓她忍不住大讚「好吃的不得了！」，更發文詢問「台灣的朋友！你們自己是不是也很愛這個啊？」，沒想到台灣網友看到後卻滿頭問號，更直接打臉「身為台灣人沒吃過也沒聽過…」。

近日，一名來自馬來西亞的網友在小紅書發文分享，朋友去台灣玩後買了「牛軋餅」當伴手禮，原PO直言自己不太喜歡牛奶的味道，一開始收到還有點怕怕的，但沒想到咬了一口之後就回不去了，牛軋餅的美味程度完全突破她的想像，讓她不禁直呼「我也想要多兩盒」。

外國網友大推「牛軋餅」，但許多台灣網友看了卻感到相當困惑，直言在台灣很少看到她推薦的這個廠牌。圖／取自小紅書
外國網友大推「牛軋餅」，但許多台灣網友看了卻感到相當困惑，直言在台灣很少看到她推薦的這個廠牌。圖／取自小紅書

原PO在文中大力稱讚，她點出牛軋餅「內甜外鹹」，吃起來非常對味，且外層搭配青蔥的餅乾不會一咬就碎掉，而是與內餡的麥芽完美搭配，口感軟Q又不黏牙，讓她吃到完全停不下來。她也坦言，過去不能理解為什麼代購狂推牛軋餅，而且一次就是20到30盒的在買，直到現在自己親口嚐到了，才知道其驚為天人的美味。

吃到美食就忍不住想向大家分享，原PO也向廣大網友提問，「台灣的朋友！你們自己是不是也很愛這個啊？」、「他們說是去台灣必買的？」，更在文末繼續力捧牛軋餅，「真的很好吃！到底有没有人懂啊」。

貼文掀起討論，然而不少台灣網友看到後卻直皺眉頭，直言在台灣幾乎很少看到原PO推薦的這家廠牌，「身為台灣人沒吃過也沒聽過…」、「台灣人回答，從沒吃過這家。糖村比較多人買」、「怎麼辦我沒買過」。不少台灣人也大推牛軋餅的好滋味，「超愛！可以一次嗑光一盒」、「牛軋餅真的很好吃！自己沒事就會買來吃！」、「這個超級好吃！大部分（的人）還不知道」。

也有外國網友留言表示，「那天去排隊（買牛軋餅），10個有9個是韓國人，而且他們都是10盒、10盒買的，我和我朋友都很驚訝」、「很多人離開台灣都是帶牛軋糖、牛軋餅、鳳梨酥，真的吃夠了，其實很多好吃的東西，都不被外地人知道，希望台灣朋友們多推薦一些好吃的東西吧」。

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