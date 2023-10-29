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氣到絕交！一家四口吃喜宴包600元 他嘆「爭鮮可吃20盤」被網罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露，自己一家四口參加朋友婚禮包600元，對方卻氣到想與他絕交。示意圖／ingimage
網友透露，自己一家四口參加朋友婚禮包600元，對方卻氣到想與他絕交。示意圖／ingimage

參加婚禮時，紅包到底要包多少錢是不少民眾困擾的問題。有網友在「匿名公社」表示，他一家四口去參加好友的婚禮，最後友人卻因自己只包600元而氣得想要絕交，讓原PO無奈詢問「600元可以吃爭鮮壽司20盤了，真的是我包得太少嗎？」

原PO透露，自己近日帶著老婆、女兒與兒子參加認識十幾年好友的婚禮，而對方的喜宴辦在五星級飯店，共開20桌。他表示，友人得知他只包600元後，便氣得想要絕交，不解對方生氣原因的原PO無奈詢問「600元可以吃爭鮮壽司20盤了，真的是我包得太少嗎？」

貼文一出，原PO立刻被網友罵翻，紛紛認為他的行為太誇張，「你怎麼這麼誇張」、「四個人就佔了快半桌，還只包600元…還真的蠻不要臉的誒，都說是5星級飯店了，4個人包不到1000元乾脆不要去了」、「可是你兒子、女兒2個人就可以吃掉20盤的爭鮮壽司了吧！」、「一個人臉皮厚不厚，這件事就看得出來了」、「如果還包菜尾的話，那真的太過分了」。

婚禮 爭鮮

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