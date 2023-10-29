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參加喜宴要包多少？ 網點兩關鍵：雙北包2開頭會被笑

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友發文詢問「現代人結婚吃喜宴到底要包多少」，引發熱議。示意圖／ingimage
女網友發文詢問「現代人結婚吃喜宴到底要包多少」，引發熱議。示意圖／ingimage

女網友在PTT以「現代人結婚喜宴到底要包多少」為題發文，指出自己多年沒參加婚宴，已經不清楚紅包應該要包多少，過去當主管時，部門員工結婚她已包到3開頭。對此，留言紛紛回應這要看交情以及餐廳等級決定。

日前有其他網友抱怨，十年前一個人參加好姐妹婚禮，當時自己的月薪只有22K，生活費只有10K，因此紅包只包了1,600元，想不到對方不滿禮金太少，甚至氣到質問她。該事件最後也被報導，被原PO看到。

原PO表示，她已經很多年沒參加喜宴了，之前看到這則新聞報導，讓她無法理解為何明明是這麼好的朋友，卻只願意包這一點錢，「真的是偏寒酸」。她續指，自己二十幾年同部門的同事結婚，她都已經包2開頭了，後來當主管，自己部門的工程師結婚，則是包到3開頭。

對此，網友紛紛表示，「公定2,000」、「南北行情差很多，1,600～6,000都有」、「先看經濟狀況，最差的時候包過1,200，再來看交情，經濟穩定又有交情2,600～6,000，有恩情就1,2000」、「如果我內心覺得這位要包2,000以下，我會直接拒絕不去，反正一定只是淡淡之交，幹嘛去花2,000吃飯呢」、「看餐廳等級看交情」、「通常就是3,200、3,600，上去就是6,600，再跳上去就要1萬了吧」、「雙北包2開頭會被笑」、「說包1,000～2,000的，應該沒去看過現在喜酒已經漲到多少了吧」。

PTT 婚禮 喜宴 餐廳 結婚 紅包

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