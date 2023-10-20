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10年前她月薪22K去婚禮包1600元 好姐妹罵爆絕交

聯合新聞網／ 綜合報導
網友參加婚禮包1600元被朋友罵了一頓。示意圖／ingimage
網友參加婚禮包1600元被朋友罵了一頓。示意圖／ingimage

婚禮紅包金額會隨著與新人交情不同而有所變動，若是不小心包太少，還可能破壞兩人感情。網友抱怨，十年前一個人參加好姐妹婚禮，當時自己的月薪只有22K，生活費只有10K，因此紅包只包了1600元，想不到對方不滿禮金太少，甚至氣到質問她。其他人則說，1600元是沒有要出席的人在包的，普通朋友至少2000元起跳。

一名網友在匿名公社發文抱怨，她在十年前參加國中認識好姐妹的婚禮，當時兩人認識13年，但因為她的月薪只有22K，繳完車貸只剩下10K左右的生活費，考慮到自己不打算辦婚禮，因此她只包了1600元。

該網友說，她的好姐妹看完禮金簿後，竟打電話來質問自己「為什麼只包1600元？我們這麼多年的姐妹情份只值1600元嗎？」好姐妹把她痛罵一頓，兩人從此再也不聯絡。她無奈表示，「至今我仍然不是很明白，原來我當時包的數字真的那麼不應該嗎？」

其他人則留言「快20年前我普通朋友都包2000了，1600是沒要去的人在包的」、「看場地、看交情，個人沒去的話是2000，本人有去約2600、2800，較ok的3600、好友6600」、「包1600去吃一頓，還要給一盒喜餅，真的虧錢了，交到你這種朋友很倒楣」、「包1600我是在快20年前包，但沒參加婚禮」。

不少人力挺她留言「辦婚禮本來就會有賠的準備，來參加包個一千六，如果考量到人家的難處，我覺得這已經是極限了，還且還一個人去參加」、「1600看清一個人，稱不上好姐妹」、「如果是看金錢在交朋友，我覺得有這種朋友還是不要算了」、「她其實超前部署不想再回包給妳，直接打壞關係就好」。

還有人分享類似經驗，「我二十五年前結婚，同事帶女友包375元，當年在台南大飯店宴客，一桌一萬未含酒水未加服務費，現在兩人定居荷蘭。這375便成了他們的代號」。

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