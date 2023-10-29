火龍果怎分辨「紅肉or白肉」？ 內行教戰：看外皮就知道
火龍果有分紅肉以及白肉，一名女子日前到超市購買火龍果，原本心心念念紅肉，打開發現竟是白色的，讓她無言表示，自己根本不喜歡白肉。對此，網友紛紛表示，買到白色是她賺到，因為價格比較高，也有內行人分享，其實光看外皮就能知道是哪一種，下次買水果就不會挑錯。
原PO日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文指出，從超市買到火龍果，原本想吃紅色果肉，但切開發現竟是白的，「傻眼中，不愛吃白的又懶得去退」。
對此，網友紛紛表示，「白的比較貴，妳賺到了」、「白的好吃，而且不好買到」、「白的價位比紅的高」、「現在白肉很甜，我都買白肉的」、「不喜歡吃白肉，可以打成果汁（蘋果、火龍果、牛奶、低糖優酪乳），如果想粉嫩色就再去買一顆紅肉的」。
也有內行人也指出，「妳買的皮是光滑就是白的，皺皺才是紅的」、「比較圓的是紅的，比較瘦長是白的」、「紅肉或白肉看外皮就知道了，白肉火龍果形狀為長橢圓形，萼片較修長，且帶有鮮綠色，紅肉火龍果的外型較圓潤，果皮上的萼片較短較密集」、「紅肉白肉看外皮就知道了喔！順便跟大家科普一下，火龍果是中間最甜，越靠近皮的位置越不甜」。
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