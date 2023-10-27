外送箱熊貓圖案耳朵缺一角 她秒懂：終於知道為何越來越少了

越來越多人投入外送服務行業，路上處處可看到外送員騎著機車、載著客人的餐點奔波，鮮明的外送箱也讓人一眼就認出是哪家外送平台。不過有一名女網友在路上看到一位熊貓外送員的外送箱圖案有點怪異，PO上臉書後也引來不少討論。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這名外送員機車上的外送箱熊貓圖案看起來有點怪怪的，仔細一看可發現熊貓的左耳缺了一個角，原PO頓時恍然大悟，意有所指地說「我終於知道為什麼路上熊熊變少了」。

不少內行人一眼就看出端倪，「被剪耳結紮了」、「剪耳=結紮」、「浪浪剪耳=已被結紮/節育，而且男左女右，這隻熊貓是男的」、「剪耳=TNR=結紮以節育，是現在對於流浪動物的做法，以節育代替撲殺，結紮後放回街上」、「男左女右還能知道性別」。

其他網友也笑說「這梗應該不是誰都懂」、「當時熊貓發新的店家貼紙時就發現他剪耳了，可惜身邊同事都不懂，現在終於有人發現了」、「我也喜歡這種不是一眼就能看出來，而是有寓意在裡面的路觀」、「我最近有看到兩隻剪耳的」、「現在的全部都剪耳了」、「高級觀察，秒懂」、「觀察的真細微」、「實際上熊貓越來越多，單量卻越來越少」。