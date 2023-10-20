哪家麥當勞最不可能熄燈？PTT全點名「新竹」：倒了會饑荒

繼肯德基13年前退出墾丁大街後，經營28年的麥當勞墾丁店在小犬颱風過境後也停止營業。今年不少麥當勞分店熄燈，包含汐止南昌店、台中逢甲、台中尊賢、草屯中正、土城裕民都在今年停止營業。PTT網友討論「最不可能熄燈的麥當勞」，不少人點名「新竹」，有人笑稱「新竹麥當勞倒了會饑荒」。

1995年3月開業的麥當勞墾丁店，位在墾丁大街入口的墾丁加油站旁，2層樓店面在本月初小犬颱風過境時受創，屋頂招牌全被吹歪；居民更發現，颱風過沒幾天，店家就撤出設備，有人猜測大整修，官網近日證實「停止營業」。

一名網友在PTT發文討論，今年已有三家指標性麥當勞熄燈，包括一中、逢甲、墾丁麥當勞，他身為台中人，一中及逢甲的麥當勞都是學生時代的回憶，直到出社會還是經常光顧，每次去生意也都相當不錯，然而依然停止營業，他好奇「還有哪家麥當勞是最不可能熄燈的嗎？」

不少人點名新竹，網友留言「新竹的，生意好到爆炸，裡面大概有100多人吧」、「新竹有台積電，不能停電，最不可能熄燈」、「新竹麥當勞倒了會饑荒」、「新竹熄燈可就沒美食惹」、「新竹交大店」、「新竹光武那間」、「新竹的啦每次關新路都塞死，全部擠到機車道」、「原po沒看過新竹的嗎？假日得來速可以排隊超過五十台，怎麼可能倒」、「新竹麥當勞，排隊美食」。

另外還有人留言「國父紀念館對面的」、「台北第一家吧」、「麥當勞西門町店」、「台北車站前那間吧」、「北車那間有夠久」、「連逢甲都關了，再也不敢說哪家不可能」、「國父紀念館，超級指標」、「今年一堆老麥重新裝潢」、「民生東路敦化北路口那家」、「麥當勞關掉考量不是不賺錢或是漲租嗎」、「台灣商人接手經營下，沒有不可能啦」。