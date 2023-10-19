28年麥當勞墾丁店掰了 居民嘆被高租金和恆春新店壓垮

屏東墾丁是南台灣旅遊度假勝地，也是餐飲兵家必爭之地，繼肯德基13年前退出墾丁大街後，經營28年的麥當勞墾丁店，也在小犬颱風過境後停止營業，兩大知名速食品牌相繼退出，墾丁人哀嘆是被高租金和恆春店分食客源影響；麥當勞總部表示是基於整體商業考量撤出，鄰近商圈仍有「恆春恆公餐廳」提供服務。

麥當勞墾丁店位在墾丁大街入口處前方中油墾丁加油站旁，屬2層樓的店面，小犬颱風本月初過境時受創嚴重，屋頂招牌被強風吹歪；墾丁居民發現，颱風過後沒幾天就開始撤出設備，近日已完全熄燈，有人猜測是大整修，未料官網已顯示「停止營業」，傳出與設備修復昂貴、生意受恆春店成立後影響、房東調高租金有關。

肯德基13年前不堪租金調漲退出墾丁大街時，曾引發一陣哀嚎，麥當勞墾丁店這次無預警退出，墾丁人也在地方網路社群平台「敲碗」，盼肯德基回來；黃姓居民說，麥當勞墾丁店已開店28年，不僅是遊客和居民宵夜、早餐的好選擇之一，也是進步的指標，屏南地區只有東港店，在距墾丁10公里外的恆春店開店前，恆春半島居民會開車到墾丁消費，是當地人的甜美回憶。