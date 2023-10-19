聽新聞
test
0:00 / 0:00
28年麥當勞墾丁店掰了 居民嘆被高租金和恆春新店壓垮
屏東墾丁是南台灣旅遊度假勝地，也是餐飲兵家必爭之地，繼肯德基13年前退出墾丁大街後，經營28年的麥當勞墾丁店，也在小犬颱風過境後停止營業，兩大知名速食品牌相繼退出，墾丁人哀嘆是被高租金和恆春店分食客源影響；麥當勞總部表示是基於整體商業考量撤出，鄰近商圈仍有「恆春恆公餐廳」提供服務。
麥當勞墾丁店位在墾丁大街入口處前方中油墾丁加油站旁，屬2層樓的店面，小犬颱風本月初過境時受創嚴重，屋頂招牌被強風吹歪；墾丁居民發現，颱風過後沒幾天就開始撤出設備，近日已完全熄燈，有人猜測是大整修，未料官網已顯示「停止營業」，傳出與設備修復昂貴、生意受恆春店成立後影響、房東調高租金有關。
肯德基13年前不堪租金調漲退出墾丁大街時，曾引發一陣哀嚎，麥當勞墾丁店這次無預警退出，墾丁人也在地方網路社群平台「敲碗」，盼肯德基回來；黃姓居民說，麥當勞墾丁店已開店28年，不僅是遊客和居民宵夜、早餐的好選擇之一，也是進步的指標，屏南地區只有東港店，在距墾丁10公里外的恆春店開店前，恆春半島居民會開車到墾丁消費，是當地人的甜美回憶。
台灣麥當勞總部解釋，屏東墾丁餐廳為1995年3月開業，基於整體商業考量，「屏東墾丁餐廳」已於10月初結束營業，鄰近商圈仍有「恆春恆公餐廳」繼續為恆春居民服務，原餐廳服務人員亦將移轉至恆春恆公，歡迎舊雨新知繼續支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言