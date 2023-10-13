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台中知名小吃店被查出用美豬 老闆坦言負能量爆棚：概括承受

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台中「幸福小館」外觀。擷自「幸福小館」臉書
圖為台中「幸福小館」外觀。擷自「幸福小館」臉書

近來因美豬標示不實有「洗產地」之嫌，台中東區一家超人氣知名小吃店「幸福小館」也被波及，因被查出使用美豬，老闆為此在臉書親留道歉文，並表示歷經14年從業以來：「沒有過用不適用的食材來銷售」，也坦承因為自己不夠謹慎，無論是廠商疏失或政府政策所致都概括承受。

台中「幸福小館」老闆在被爆出使用美豬新聞後，近日於臉書親留道歉文，表示自己從14年前第一份蛋炒飯開始，從未用不適用的食材來銷售，「廠商的疏失，政府的政策，媒體的渲染，我概括承受，是我做得不夠好 不夠謹慎。」

他也坦言，近來因為受到使用美豬一事影響，負能量爆棚，「內耗許久盡了，我想不會因此被打敗」，儘管知道無法做到每一個人都期待的，也不可能滿分，但「還是會繼續用心做好每一份餐點」。

該文引來許多老顧客留言支持，也有逾千名網友按讚或其他表情符號。有網友表示：「堅持就是美味」、「老闆辛苦了！ 飛來橫禍，我繼續用新台幣支持啦」、「其實是廠商標示不實，而那些美豬經過檢驗後也沒有瘦肉精殘留，所以還請老闆不要太自責，繼續做好吃的炒飯給我們吃喔」、「跟中央政府沒關係，跟地方政府也沒關係，是廠商個人行為，我自己也開店，明白一切真的不容易，我還是會繼續支持幸福小館」、「食安真的很重要，謝謝老闆的用心」。

美豬 小吃

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