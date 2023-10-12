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絕非暗黑料理！牛肉泡麵加3匙這一物 她驚呼「夭壽好吃」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在吃泡麵前加了一樣東西，沒想到預想的暗黑料理竟轉變成人間美味。 圖擷自我愛全聯-好物老實説
原PO在吃泡麵前加了一樣東西，沒想到預想的暗黑料理竟轉變成人間美味。 圖擷自我愛全聯-好物老實説

半夜肚子餓或不知道要吃什麼的時候，許多人會立刻想到泡麵，有的人會加蛋、加蔬菜，幫泡麵增添營養和美味。有一名女網友在臉書分享自己在泡麵裡加了奶粉，原以為會變成暗黑料理，沒想到竟然讓她驚為天人，貼文引起眾人熱烈討論，還有不少老饕也分享「獨家特殊加料」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼文分享，她說原本以為泡麵加了奶粉後味道會很奇怪，變成「暗黑料理」，沒想到讓她非常驚艷，「真的超級搭！！！夭壽好吃」。她分享自己在麻辣牛肉麵加上三匙奶粉，結果直接升級成一碗「麻奶泡麵」。

原PO還透露加了奶粉的泡麵湯頭變得更濃郁、更好吃，而且吃久了還有一點泰式椰奶的感覺，好吃到連老公也想品嚐。她建議想嘗試的人可以這麼做，「我自己是加三匙剛剛好，微麻又有奶味，吃膩原本泡麵湯頭的可以來試試」。

貼文引起熱議，「如果加晚安奶粉，晚上不知道會不會比較好睡？哈哈」、「徵求勇者加能恩水解」、「某次去火鍋店點了牛奶鍋，發現整坨奶粉灑在中間沒攪散，就發現這個用法了」、「看看火鍋店有麻辣牛奶鍋就知道啦，泰式綠咖哩、紅咖哩也類似」、「這就跟日本拉麵+一整支霜淇淋的操作是一樣的」、「找到奶粉怎麼處理了」、「原本不健康變成有點健康」。

還有不少饕客分享各種加料法，「加鮮奶也好吃」、「海鮮款的泡麵也可以這樣泡，會很好吃」、「加優格加布丁加檸檬水都超級讚，不能同時加，一次只一種」、「泡麵吃完，還可以再打兩顆蛋變成蒸蛋」、「來一客海鮮加鮮奶也是很無敵，還看過有人把泡過湯頭的鮮奶倒出來加蛋做成蒸蛋」、「再加半顆檸檬，普通泡麵的話可以加生辣椒醬，沒奶粉可以加咖啡伴侶奶油球」、「我都湯麵分開，加cheese粉做成拌麵也超好吃」、「我加日式沙拉醬」。

原PO在泡麵裡加了奶粉，沒想到竟然變成美味料理。 圖擷自我愛全聯-好物老實説
原PO在泡麵裡加了奶粉，沒想到竟然變成美味料理。 圖擷自我愛全聯-好物老實説

泡麵

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