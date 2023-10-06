日本必買伴手禮TOP20！冠軍薯條三兄弟熱銷多年 東京芭娜娜被評過譽也上榜

許多人出國旅遊總會帶伴手禮回國，分送給親朋好友。旅遊部落客林氏璧發起投票，統計網友最愛的日本伴手禮TOP20。廣受好評的「薯條三兄弟」今年勇奪冠軍，近期被網友認為過譽的「東京芭娜娜」也上榜。

林氏璧日前在Facebook粉專「日本自助旅遊中毒者」，公開網友票選「東京回購率最高的必買伴手禮土產」投票結果，並與4年前的投票作比較。不過，也有不少人認為，「九成都過譽幾乎不會回購」。

此次投票的前三名，與2019年的前三名品項皆相同。四年前的第三名「薯條三兄弟」，今年打敗福砂屋奪下第一名，人氣居高不下；今年的第二名是四年前冠軍「福砂屋長崎蛋糕」，第三名則是四年前亞軍「Royce生巧克力」。

被稱為最強伴手禮的「東京芭娜娜」（TOKYO BANANA），近期被許多網友認為過譽，但也擠進前十名，從四年前第11名進步到第八名。「Sugar butter tree」、「New York Perfect Cheese」、「白色戀人」今年排名也大大提升，皆擠進前十。

不少網友回應，「東京香蕉連日本客戶都很愛送呀」、「薯條三兄弟孩子們最喜歡，我自己也喜歡」、「薯條三兄弟必買，獨立包裝也很讚」、「福砂屋真的好吃」、「Royce生巧真是我的心頭愛」。

而不少人也私心推薦「小倉山莊」，紛紛表示「最愛小倉山莊」、「小倉山莊是我2017結婚拿來當喜餅」、「心目中小倉第一名」、「希望小倉山莊不要大紅，我支持他快十年了，不想變限量」。