日本必買伴手禮TOP20！冠軍薯條三兄弟熱銷多年 東京芭娜娜被評過譽也上榜
許多人出國旅遊總會帶伴手禮回國，分送給親朋好友。旅遊部落客林氏璧發起投票，統計網友最愛的日本伴手禮TOP20。廣受好評的「薯條三兄弟」今年勇奪冠軍，近期被網友認為過譽的「東京芭娜娜」也上榜。
林氏璧日前在Facebook粉專「日本自助旅遊中毒者」，公開網友票選「東京回購率最高的必買伴手禮土產」投票結果，並與4年前的投票作比較。不過，也有不少人認為，「九成都過譽幾乎不會回購」。
此次投票的前三名，與2019年的前三名品項皆相同。四年前的第三名「薯條三兄弟」，今年打敗福砂屋奪下第一名，人氣居高不下；今年的第二名是四年前冠軍「福砂屋長崎蛋糕」，第三名則是四年前亞軍「Royce生巧克力」。
被稱為最強伴手禮的「東京芭娜娜」（TOKYO BANANA），近期被許多網友認為過譽，但也擠進前十名，從四年前第11名進步到第八名。「Sugar butter tree」、「New York Perfect Cheese」、「白色戀人」今年排名也大大提升，皆擠進前十。
不少網友回應，「東京香蕉連日本客戶都很愛送呀」、「薯條三兄弟孩子們最喜歡，我自己也喜歡」、「薯條三兄弟必買，獨立包裝也很讚」、「福砂屋真的好吃」、「Royce生巧真是我的心頭愛」。
而不少人也私心推薦「小倉山莊」，紛紛表示「最愛小倉山莊」、「小倉山莊是我2017結婚拿來當喜餅」、「心目中小倉第一名」、「希望小倉山莊不要大紅，我支持他快十年了，不想變限量」。
東京回購率最高的必買伴手禮土產TOP20：
1. 薯條三兄弟
2. 福砂屋長崎蛋糕 特別是五三燒
3. Royce生巧克力
4. 小倉山莊的仙貝
5. YOKUMOKU雪茄蛋捲
6. Press Butter Sand 焦糖奶油夾心餅乾
7. Sugar butter tree
8. 東京香蕉
9. Royce洋芋片
10. 白色戀人相關
11. New York Perfect Cheese
12. 東京牛奶起司工廠餅乾
13. LeTAO乳酪蛋糕
14. 各地限定口味的kit-kat巧克力
15. 文明堂長崎蛋糕 銅鑼燒
16. GATEAU FESTA HARADA 法國麵包脆餅
17. 年輪家年輪蛋糕
18. 北山茶之菓
19. 一蘭拉麵土產
20. ひよ子小雞和菓子
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