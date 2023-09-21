她初到信義區見這景象超震撼 過來人反指：往前走是不同世界

台北為台灣首都，其中「信義計畫區」是台北主要的中心商業區之一。日前，有網友在PTT上表示，自己發現信義區充滿年輕人與外國人，且計畫區內還有數棟先進的摩天大樓，好奇詢問其他人「第一次到信義計劃區會很震撼嗎？」

原PO說明，信義計畫區有數棟先進的摩天大樓、寬闊的人行道、筆直的街道與超級大的行人徒步區。她指出，商圈內高達十幾間的百貨公司，讓大家逛不完，且每間百貨公司都有空橋連接，中間徒步區更有許多街頭藝人及市集，每到假日都超級熱鬧。

原PO表示，她發現該區充滿年輕人與外國人，且路上的人都打扮得很時髦，使她不禁感嘆，信義計畫區根本跟台灣其他地方是不同的世界。信義區所帶來的特殊景象，讓她好奇詢問「第一次到信義計劃區會很震撼嗎？」

貼文底下，有部分網友分享第一次到信義區的心情，「第一次確實挺澎湃的心情」、「我第一次去信義區，有點說不出的違和感」、「前幾天第一次去101買東西，超緊張」、「101外國觀光客超多」。

不過，也有網友指出信義區外圍的老房子很多，與繁華的計劃區是不同的世界，「走出計畫區，就一堆鐵皮屋出現了」、「你可以再往前走一點，就可以看到信義區的兩個世界～」、「走出這區，巷子是一堆違建舊建築」。

網友表示，初到信義計畫區時，曾被當地繁華的景象所震撼。記者游智文／攝影