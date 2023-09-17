她見路上男女流行1穿搭太奇怪 直呼「我審美觀脫離年輕人？」

外出你會怎麼穿搭？多數人都是以休閒輕鬆的裝扮為主，但也有些造型讓其他人看不懂。有一名女網友在PTT表示，最近在路上看到有一種穿搭方式非常奇怪，不懂為何現在的年輕人要這樣穿，貼文一出就有內行人透露流行的原因。

原PO在PTT以「長襪配拖鞋是怎麼流行的啊？」為題發文，她說最近發現一種穿搭法很流行，就是「長襪配拖鞋」，而且鞋子還從洞洞鞋到懶人拖，最後到一般的厚底拖鞋，就連下雨天也這樣穿，讓原PO忍不住直呼「真心不懂好看在哪？」

她不解地表示，「可愛的妹仔這樣穿就算了，現在連男國高中生也這樣穿，難道我審美觀真的脫離年輕人了啊？」貼文一出，引起不少人的討論。

鄉民們看法不一，「真的醜又不舒服，直接穿拖鞋就好啦」、「比看到醜醜的腳還好看啊」、「個人覺得再正的女生穿都很怪」、「從韓國流行來的，反正這幾年流行什麼，都是從韓國來的，不要懷疑」、「就是一種搭配的風格，擇其所愛即可！穿搭不是一言堂，妳覺得土別人可能覺得好看；相反的，妳認為正統搭配才是王道，其他人也許覺得妳太乏味」、「20年前白布鞋也很土，現在滿街跑」、「前衛比流行更貼切」。

不過有不少人認為是從球場上流行開來的，「籃球場流行來的，一堆人都穿拖鞋籃球襪去球場，到球場再換球鞋」、「十幾年前打籃球就這樣穿了吧？」、「籃球場邊標準穿法，流行就是這樣周而復始的」、「打完球的穿搭，以前是打完籃球腳悶，所以會改穿拖鞋」、「很多球員運動完就這樣穿，但日常生活穿搭的話，我就不懂了」、「打完球才會這樣穿」。