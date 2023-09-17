快訊

「蛋蛋危機」恐燒到賴清德選情 綠營不滿陳吉仲情緒正在悶燒

新北稽查進口蛋物流廠 驚見中央存放191萬顆逾期巴西蛋

健康來得及／不是所有癌症都該定義為癌？「過度診斷」恐潛藏風險

她見路上男女流行1穿搭太奇怪 直呼「我審美觀脫離年輕人？」

聯合新聞網／ 綜合報導
街景示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
街景示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

外出你會怎麼穿搭？多數人都是以休閒輕鬆的裝扮為主，但也有些造型讓其他人看不懂。有一名女網友在PTT表示，最近在路上看到有一種穿搭方式非常奇怪，不懂為何現在的年輕人要這樣穿，貼文一出就有內行人透露流行的原因。

原PO在PTT以「長襪配拖鞋是怎麼流行的啊？」為題發文，她說最近發現一種穿搭法很流行，就是「長襪配拖鞋」，而且鞋子還從洞洞鞋到懶人拖，最後到一般的厚底拖鞋，就連下雨天也這樣穿，讓原PO忍不住直呼「真心不懂好看在哪？」

她不解地表示，「可愛的妹仔這樣穿就算了，現在連男國高中生也這樣穿，難道我審美觀真的脫離年輕人了啊？」貼文一出，引起不少人的討論。

鄉民們看法不一，「真的醜又不舒服，直接穿拖鞋就好啦」、「比看到醜醜的腳還好看啊」、「個人覺得再正的女生穿都很怪」、「從韓國流行來的，反正這幾年流行什麼，都是從韓國來的，不要懷疑」、「就是一種搭配的風格，擇其所愛即可！穿搭不是一言堂，妳覺得土別人可能覺得好看；相反的，妳認為正統搭配才是王道，其他人也許覺得妳太乏味」、「20年前白布鞋也很土，現在滿街跑」、「前衛比流行更貼切」。

不過有不少人認為是從球場上流行開來的，「籃球場流行來的，一堆人都穿拖鞋籃球襪去球場，到球場再換球鞋」、「十幾年前打籃球就這樣穿了吧？」、「籃球場邊標準穿法，流行就是這樣周而復始的」、「打完球的穿搭，以前是打完籃球腳悶，所以會改穿拖鞋」、「很多球員運動完就這樣穿，但日常生活穿搭的話，我就不懂了」、「打完球才會這樣穿」。

延伸閱讀

港人用筷子招式多達20種夾菜翻魚 近5成年輕人鍾意用筷子做1件事

籃球／林秉聖24分、7助攻 台新戰神首秀退柏力力

大學校園過招 拜登、川普競搶年輕關鍵票

馬英九辦公室：專家證明生育率降低與兩岸政策有關

相關新聞

造浪者成真！賴佩霞成郭台銘副手 網讚「超猛」許願幕僚有她

賴佩霞早在出演電視劇「人選之人」中，因為演技出色，曾被網友大加讚賞，並要她直接出來選，果然真的「順應民心」，成為總統候選人郭台銘的副手。現年60歲的賴佩霞，最高學歷為暨南大學國際關係學院法學博士，為藝人隋棠的婆婆，藝人謝沛恩的母親。此番出戰參選中華民國副總統，將創下台灣首次有演藝圈人士投入參選總統大選的紀錄。

她見路上男女流行1穿搭太奇怪 直呼「我審美觀脫離年輕人？」

外出你會怎麼穿搭？多數人都是以休閒輕鬆的裝扮為主，但也有些造型讓其他人看不懂。有一名女網友在PTT表示，最近在路上看到有一種穿搭方式非常奇怪，不懂為何現在的年輕人要這樣穿，貼文一出就有內行人透露流行的原因。

男嫌鄰居太吵持刀殺人 房產專家教2方法「調解噪音問題」

高雄市苓雅區今（15）日發生一起駭人聽聞的兇殺案，一對夫妻倒臥在14樓的客廳，2位孩子當場目睹父母遭砍死，據了解，案發前他們曾經與13樓的吳姓鄰居因噪音問題發生爭執，目前警方已找到吳姓嫌犯。此事件引發社會譁然，房產專家也指出「噪音是造成鄰里不和睦的常見因素之一」，他建議2作法可調解噪音問題，對擔心有噪音問題的購屋族，也有4方式來避免。

她好奇捷運站1服務「會有人需要嗎？」 眾人力讚：超值得

有聽過共享機車、共享汽車，但你有聽過共享雨傘嗎？常搭台北捷運的民眾應該都會在捷運站看到「共享雨傘」，有一名女網友對此就感到好奇，想知道是否真的會有人使用。貼文一出，不少人都大讚這項服務很便利。

客人下單要求做這件事 外送員苦笑：我比你更怕

現在的外送服務相當便利，民眾只要坐在家裡動動手指就可以輕鬆點餐，甚至還有人會請外送員協助其他服務，例如代買物品等等。就有一名外送員日前接到一張訂單，客人的備註裡竟然是希望他抓小強，讓這名外送員哭笑不得。

逛夜市見夾娃娃機擺這2物 眾人笑：離不離婚看運氣了

不少人喜歡玩夾娃娃機，除了享受夾取的樂趣之外，也想試試手氣看看能不能夾到好物，而業者為了吸引客人，也會在娃娃機內放入各種稀奇古怪的物品。有網友日前在桃園夜市發現一台夾娃娃機，裡面放的竟然是「離婚協議書」和「本票」，讓他相當訝異。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦