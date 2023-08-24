買蛋也要看老闆顏值？她自曝因「蛋農太帥」而買它 網瘋喊：想買20盒

消費時，每個人選購商品的偏好都不同，有些人注重價格及整體的CP值、易被產品的包裝設計或行銷手法吸引的顧客也不少。有日本網友就在網上分享，他之所以每次都買同一家雞蛋的理由只是因為「生產者的臉太帥了」，並附上該商品的照片，讓不少人看了直呼「我也想買帥哥產的蛋！」。

原PO在X(原推特)上發布的照片現已有千萬次瀏覽及數萬人分享，有許多被蛋農長相驚豔的人「好想買個20盒將它佔有」、「附上帥哥照片的話多少會增加購買慾」、「是我推的雞蛋」、「把它當作偶像周邊來買的話滿便宜的」、「中村先生(蛋農)工作要加油喔」，更有人曬出自己蒐集的大量中村先生的照片，「是我也在支持的中村」。

不少網友也感嘆現代社會顏值的重要性超乎想像，「已經到了買蛋都要看顏值的時代了啊...」、「連這種地方都有外貌差距啊」、「帥哥生產者系列會大流行」，該商品的行銷手法也被網友大讚，「廣告策略超成功」、「在商品上印生產者的臉好有趣」。

也有網友在底下留言吐槽「雞：明明我才是生產者」、「人是會下蛋嗎？」、「帥哥的雞蛋怎麼聽起來色色的」。

實際上，這項包裝上印有「能看見生產者長相的雞蛋」字樣、並附有原產地詳細資訊的商品，是JA全農雞蛋公司與日本各地的蛋農所合作的成果，其原意是希望能滿足消費者想了解雞蛋原產地資訊的需求，期望藉此將蛋農的理念傳達給消費者。