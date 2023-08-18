重現西遊記！他相機捕捉飛機「逃不出大佛手掌心」瞬間

在古典名著「西遊記」裡頭，即使孫悟空翻一個筋斗就有十萬八千里，但他仍逃不了如來佛祖的手掌心。近來有位日本網友，就意外拍到一張飛機神似被佛祖抓到，逃不出佛祖掌控的瞬間照片，有趣的畫面也讓人聯想到西遊記的情節。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本攝影師「Hisa」最近在社群網站上分享一段影片，畫面中是一架飛機，正飛過一尊巨大佛像的瞬間。而若是在某個瞬間定格，飛機看起來就會像是被佛祖抓到了一樣。

這畫面是在茨城縣牛久市的牛久大佛拍攝。Hisa指出，這畫面並非巧合，而是他以前就在推特上看過類似的構圖，於是算準了飛機通過的時機、角度，再用相機捕捉的瞬間。而任何人只要在參訪牛久大佛時，等待飛機的到來，都能看到類似的畫面。

許多網友看了也紛紛表示「溫柔地捉起來」、「好像西遊記一樣」、「簡直是孫悟空」、「時機點抓得剛剛好」、「具有豪快的力量與媲美機械的精密度」、「不管是大佛還是攝影師都很神」、「某種意義上的nice catch」、「真的很厲害」。