鑲金的？他驚見魯肉飯這「天價」嚇傻 老饕眼尖秒認出地點

魯肉飯是台灣最著名的庶民美食，平價又美味征服國內外許多饕客的嘴，但如果一碗要價150元的魯肉飯你會想吃嗎？有網友就在臉書分享一張照片，只見某間餐廳牆上的價目表，魯肉飯就標註150元，讓不少人看了非常驚訝。

從原PO在臉書「路上觀察學院」分享的照片看到，飯類的品項價格共有6種，分別是「排骨飯150」、「魯肉飯150」、「咖哩飯150」、「雞腿飯160」、「天丼180」、「勝丼160」，不過當中的魯肉飯價格卻讓顧客看傻眼，原PO也開玩笑地說「第一次看到可以跟其他大哥平起平坐的魯肉飯」。

照片引起眾人討論，「這是美國的價位吧」、「28塊的東西賣150？」、「是日幣吧？」、「我大概有個畫面了，A5和牛魯肉飯」、「這魯肉飯走路都有風欸」、「有沒有這個可能，端上桌打開蓋，直衝天際的光芒」、「貴的離譜…他是用松阪豬去做魯肉飯的嗎？」、「魯肉飯150有點過」、「魯肉用和牛的話應該值得」、「鑲金？（無法下單）」。

還有內行人一眼就認出在哪裡，「這感覺很像台中的大三元飯店」、「那是大三元的魯肉飯，不過跟傳統的滷肉飯不一樣，是茄汁豬肉飯」、「大三元能出名幾十年而不墜，獨到之處一定得親自嘗試過才知道」、「大三元飯店的魯肉飯是肉塊的」、「老台中人應該一看就知道是大三元」。

只不過更多人討論的反而是南北差異以及念法，「這如果在南部就正常的，因為他是滷肉不是滷肉臊」、「在台中用絞肉炒的叫肉燥，切成條狀的是魯肉，三層肉滷的叫爌肉，豬大腿肉滷的叫腳庫」、「這就是所謂南北代溝吧」、「是南部的還是中部的滷肉飯？應該是南部的爌肉飯」、「北控肉飯，南魯肉飯；北魯肉飯，南肉燥飯」、「南北部叫法不一樣而已，一種是肉燥的那種，一種是整塊三層肉的那種」。