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他姓「曾」想請網友幫忙取女兒名 網狂推：正妹名都有這些字

聯合新聞網／ 綜合報導
一名姓曾的網友請大家推薦「才女或正妹的名字」。示意圖／Ingimage
一名姓曾的網友請大家推薦「才女或正妹的名字」。示意圖／Ingimage

孩子即將出生前，父母會絞盡腦汁想一個寓有含義的名字，寄託對孩子的期盼與祝福。日前有一名網友表示，他的女兒快出生了，太太要求他「認真想名字」，他指出「我姓曾，中文字那麼多，我不想要去廟裡找人算命，想詢問有沒有什麼才女或正妹的名字？」

網友在PTT發文，說明他女兒快出生了，太太要他認真想女兒的名字，但他認為中文字很多，也不想要到廟裡讓外人幫他算。他回顧，以前很多人推薦「甯、芷」這類的女性名字，他好奇「請問大家這輩子遇到的才女跟正妹名字，通常有什麼字？有沒有最新2023年正妹才女通常名字有什麼字的八卦？我姓曾國藩的『曾』」。

對此，網友回應「璇、芙、莉之類的字通常都是正妹限定」、「這幾年台灣小女生的名字都韓國化，看韓國女星哪位漂亮，名字念起來也順口的，就取那個就好」、「我公司叫思穎的都很美」、「希、曦、汐、熹、熙、晰選一個，雖然很多人用了，但的確蠻美的」、「認真，要取中性或偏男性用字，聽起來正妹感會爆棚」、「沒差吧？我姪女在美國頂尖大學念醫學博士的名字就準菜市場名」、「單名『宓』或『嬛』感覺不錯」。

女生 菜市場名 算命

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