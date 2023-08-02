廖老大台中旗艦店收攤！一個月狂燒50萬 網酸：台灣原來早有超導體

賽車教父廖老大創立的手搖品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」台中旗艦店驚爆收攤，據了解，店內產品、人力成本加上租金，一個月就要燒掉高達50萬，總公司扛不住收手止血。對此，網友也紛紛開酸：「原來台灣早就有超導體」、「加盟金賺飽了」；也有網友透露，其實關很久了，店設在沒人潮的地方，這樣的結局也不難料想。

廖老大茶坊剛開始出現不少加盟店，但店家手搖飲的品質爭議不少，消費者的反應不一，從北部加盟店開始一路關，甚至台中旗艦店也吹熄燈號，網上也瘋傳店家頂讓資訊，「1樓店面／有停車場」、「西屯區 環中路二段／福科路」，月租金15萬、樓層1樓店面、建坪約100、地坪200。

除了店租一個月高達15萬，據《三立新聞網》報導，台中旗艦店店租、人力加上產品成本，一個月開門見山就要燒掉50萬元，加上業績慘澹，讓總公司決定收掉止血。

PTT對此也展開熱烈討論，網友們紛紛表示，「超導發明者」、「原來台灣早就做出常溫超導」、「+9的義氣連一間飲料店都保不住」、「他又沒差，加盟金賺飽了」、「阿娘喂，手搖店那麼大幹嘛」。也有網友表示，地點很有問題，「開在這什麼鬼地方，要開車去買嗎」、「台中一級戰區，優質好店也被鬥死」、「那裡只適合開修車廠吧，可憐哪」。

對於台中旗艦店收攤，至截稿為止，廖老大臉書粉專「賽車教父-廖老大」仍未有相關訊息說明。