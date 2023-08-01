29年天母高島屋店將熄燈 在地人嘆「快樂感」消失：麥當勞怎麼了？

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聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞來台開店至今已39年，可說是許多民眾的共同回憶。路透社
麥當勞來台開店至今已39年，可說是許多民眾的共同回憶。路透社

自1984年台灣第一間門市開幕，麥當勞來台至今已超過39個年頭，可說是許多台灣人難忘的回憶。今（1）日傳出，台北市天母、開業已經29年的「麥當勞高島屋店」將於8月31日熄燈，許多人大嘆不捨，一名在地網友表示麥當勞努力營造的「快樂感」似乎消失，讓他不解「麥當勞到底怎麼了？」

麥當勞高島屋店營業已29年，如今卻傳出熄燈消息，麥當勞官方證實，基於整體商業考量，大葉高島屋餐廳將於8月31日晚間9時30分結束營業，但高島屋店附近仍有其他分店提供服務，麥當勞也表示高島屋店的員工也將轉調到鄰近門市。

消息傳到PTT後，一名自稱天母在地人的網友以「麥當勞到底怎麼了？」為題發文，他表示當得知從小吃到大的高島屋店將熄燈後，才驚覺麥當勞近年的詭異變化。

原PO指出最有感的便是「兒童遊戲區跟座位區幾乎要沒了」，讓他感嘆麥當勞營造許久的「快樂感」似乎已消失；其次是點餐機的操作介面不直觀，改為機器點餐後更常發生大排長龍的狀況；最後一點則是「行銷似乎沒有以前積極」，原PO認為以前常找藝人代言或是舉辦活動，還會推出和當紅卡通、電影聯名的玩具。最後，原PO坦言現在除非趕時間或別無選擇，否則鮮少考慮買麥當勞，他不禁納悶「台灣麥當勞到底出了什麼狀況？」

貼文曝光後引起眾多鄉民討論，「大家都叫外送在家吃，門市大間只是被房東吸血而已」、「貴又吃不飽」、「以前小朋友過生日吃麥當勞很受歡迎，不代表現在還是這樣啊，經濟環境都不同了」、「 高房價帶動高租金，餐飲業很慘」、「點餐機明明超級好用，用過一次就回不去了」、「這是全球麥當勞一致的變化好嗎…連點餐機的平台都長得一樣」、「兒童遊樂區收掉根本德政」。

麥當勞 天母 PTT

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