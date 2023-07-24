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好久沒有颱風假 網熱列討論：想吃泡麵、看電影度一日

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇大家會在颱風假做什麼。颱風示意圖。 聯合報系資料照
有網友好奇大家會在颱風假做什麼。颱風示意圖。 聯合報系資料照

杜蘇芮颱風來勢洶洶，有民眾為了防颱做準備，也有民眾開始期待久未到來的颱風假。就有網友在PTT分享，小時候住在較低的樓層，每次颱風來時，原PO都要堆沙包、舀水，因此好奇詢問其他網友，「以前颱風來大家都在家裡做什麼？」

原PO表示，在得知杜蘇芮颱風來勢兇猛後，讓他回憶起小時候，因為住在較低的樓層，每每遇到颱風時，都要幫忙堆沙包和舀水的經驗。他猜測，這次的颱風可能會久違的宣布放颱風假，好奇詢問網友以前在颱風假時都會做什麼。

文章底下，不少人點到颱風假共同記憶就是「蠟燭與泡麵」，「小時候常常停電」、「停電點蠟燭」、「點蠟燭、吃泡麵」、「看淹水新聞吃泡麵」、「小時候是點蠟燭吃泡麵」、「點蠟燭、吃泡麵、聽電台、睡覺」。

也有網友分享過去自己待在家中過颱風假的經驗，少部分人則透露自己會在颱風假時外出，「玩大老二」、「老三台新聞+收音機」、「用手機藍光看推理小說」、「在陽台吹風，假裝世界末日」、「綁緊瓦磚、清排水、清大水螞蟻」、「開車去電影院，看完電影再開車回家」、「去百事達租電影回家看」、「又涼又安靜，睡大覺啊」、「聽收音機，看漫畫」。

颱風假 杜蘇芮颱風 PTT

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