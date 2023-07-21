「得正」飲料店紅什麼？ 他評這款奶蓋：驚為天人…喝下兩口完全不同感受

大家好，我是蜜蜂爹，今天這集來聊聊，「得正」飲料店。

得正飲料店最近突然爆紅，身為想減肥但又克制不了美食誘惑的我，必然要嚐嚐看這飲料到底是多厲害？

上禮拜，蜜蜂娘吃完晚餐剛好想喝飲料，滑一下Ubereats，發現可外送得正，就直接給他訂下去。

我喝的是：「芝士奶蓋焙烏龍-微微糖少冰」Ubereats中杯$60

天啊！雖然喝過這麼多間的奶蓋系列飲料，但這杯的奶蓋真的是讓我驚為天人。

第一口下去，沒喝到茶，都是奶蓋，因為奶蓋滿厚的，所以非常的濃郁，奶蓋是那種鹹鹹又甜甜的口味，但鹹與甜卻不會互相干擾也不違和，重點是不膩口，非常特別。 第二口下去，喝到烏龍茶了；烏龍茶搭配奶蓋，非常的順口也柔和，互相不搶奪風采，喝起來非常出色。

整體喝起來的感覺就是口腔先充滿著鹹與甜的交錯，腦袋還在思考這是什麼特殊的口感時，烏龍茶的茶香就跟著搶了進來，像是在看那種兩人團體在演唱會正high的時候，突然冒出神秘嘉賓的感覺；非常建議想喝濃烈奶蓋的朋友來嚐嚐。

而今天，剛好帶小蜜蜂出門打輪狀病毒疫苗，回家順路就去得正的門市再喝一波，熱量和咖啡因標示都有呢。

明明是平日下午，但店員也感覺都很忙。

今天一樣喝：芝士奶蓋焙烏龍（門市大杯$60，可惡Ubereats中杯就$60）；不多評論，一樣好喝。

蜜蜂娘點的是：青梅春烏龍（大）+黃金珍珠$70

裡面放了2顆梅子，喝起來酸酸甜甜的，算是夏季消暑的飲料，黃金珍珠口感非常有嚼勁，算是好吃的珍珠。

整體我還是喜歡我的芝士奶蓋焙烏龍。

喝得正，希望資產繼續得正，我賠錢的股票們都負負得正。

你們有推得正哪款飲料嗎，還是有覺得哪間飲料更勝一籌呢？我覺得跟一沐日有得比。

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