March輪框驚見超Q泰迪熊 內行揭不斐來歷：20年前珍稀逸品

開車上路，你會仔細觀察行經車輛的輪胎嗎？一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬圖分享，只見隔壁一台March裝有造型輪框，中央一隻可愛的泰迪熊圖樣，吸引了眾人的目光。

貼文一出，網友們紛紛搞笑回應，「沒有買賣沒有傷害，少買一台罵取（March），救活四隻熊」、「浮立熊，熊浮立（全聯吉祥物福利熊主題曲）」、「胎底bear」、「熊胎哥」、「小心熊熊出沒」、「熊厲害」。

對此，有內行網友點出「小熊輪框」的來歷，「我記得這是很久以前某台車的特有輪框」、「很久了！應該至少超過20年」、「當時很流行的小熊鋁圈」、「現在是稀有貨」、「現在是逸品了」、「這輪框有二三十年了，還是進口的，價格不便宜...」、「這款熊是20幾年前的框，量不多，還有五顆大愛心的框都很少見」。

據悉，泰迪熊輪框為知名車輪製造商Ronal出品的「teddy bear wheel」，輪框有銀白兩色，直徑為14吋，有四孔和五孔配置可供選擇，過來人也爭相回憶，「哇！好懷念喔！大約20幾年前，我開Twingo，也裝此熊熊輪圈，超貴的，但因為可愛又很特別，所以忍痛花錢下去改裝」、「民國83年我的小March裝過，這4個輪圈我還留著」、「很少了，這種沒人留。我玩10年了，還沒看過有人賣，但只在車聚見過一次，現在只剩大陸有，但很少人會裝這種造型的框，所以也沒人去進」。