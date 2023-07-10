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男子得來速點餐「1舉動」太深情 網趣回：聞腋青年

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子在麥當勞得來速「壁咚」點餐機，逗趣行徑引網熱議。圖片來源/臉書社團「路上觀察學院」
一名男子在麥當勞得來速「壁咚」點餐機，逗趣行徑引網熱議。圖片來源/臉書社團「路上觀察學院

一名網友在FB社團「路上觀察學院」分享，自己在麥當勞得來速排隊等候時，見前方一名騎機車的男子以「壁咚」的姿態向點餐機點餐，這種少見的點餐方式讓他直呼「我快哭了，到底點餐員有多正」。

麥當勞得來速提供民眾快速又方便的免下車點餐服務，許多人為節省時間多會選擇使用得來速。而在該名網友上傳的照片中可以看到，前方男子慵懶的將手靠在點餐機上似在閒聊，這名網友表示自己去了這麼多年得來速，也是第一次看到如此深情的點餐方式。

許多網友在留言區逗趣發言，「來喔下音樂，阿珍愛上了阿強，在一個得來速的夜晚」、「有多正，方方正正」、「壁咚人家！」、「機車深情男：寶貝，520，不用找」、「他在撩點餐機」、「你要來我家看機車後空翻嗎」、「下一個窗口就知道夢想是成真還是破碎」、「點餐機：當時的我害怕極了」。

也有網友對機車能不能去得來速點餐提出了正反看法，「說真的，機車到底能不能去得來速點餐？（覺得會比較快取餐）」、「為什麼騎機車可以去得來速」、「機車本來就能去得來速。」、「騎機車買得來速欸」，而實際上，根據麥當勞的規定是只要有輪子的交通工具都可以使用得來速的服務。

麥當勞

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