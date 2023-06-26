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他拋問「年輕人不生孩子主因？」 網歸納3點：不敢生
台灣面臨少子化問題，許多年輕族群選擇「不生」，也讓網友好奇「不敢生小孩的原因？」他回想，自己父母以前月薪也不高，但也生下了幾個孩子，為何現在會搞到私校退場、傳產缺工的狀況？對此，其他網友們認為「子女教養費高昂、房價太高、壓縮生活品質」是年輕人不敢生孩子的主因。
一名網友在PTT發文表示，台灣少子化大爆發，導致很多私校退場或被輔導評估，補習班也受到很大的衝擊，連許多傳統製造業都缺工，因此他疑惑，父母那一代雖然月薪不高，但都會生至少2-3個孩子，為何現代人卻不敢生小孩？
對此，網友們普遍認為生活壓力大，直言「生了就要對生命負責，自己都養不活了，生小孩會降低生活品質」、「要有家才能成家，現在年輕人怎麼買一個房子？」、「養不起孩子幹嘛生？也買不起房子」、「教育費太高，加上房價也過高，要養孩子就會壓縮自己的生活品質」、「現在都是雙薪家庭，父母壓力很大，無暇生養小孩，而且女性如果待在家照顧小孩，又會被認為沒有產值，工作懷孕還可能被職場歧視，為何女性會有意願生孩子？」、「其實月子中心很貴，房價太高也是另一主因，房子跟孩子只能選一個」、「房貸負擔太重，小孩的開銷很大，而且生活品質又會降低，這樣生下來會讓人覺得是虐待自己，長輩以前會生孩子，是因為過去的房價很低」、「房貸要繳40年，車房買完之後，還要負擔孩子的生活，年輕人對未來沒有期待」。
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