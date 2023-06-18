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情侶一起洗澡！男友「1舉動」讓她崩潰大哭 網全嚇傻：超噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，和男友一起洗澡時，突然感覺怪怪的，沒想到男友竟然尿尿在她身上，讓她崩潰大哭。 圖／ingimage
一名女網友表示，和男友一起洗澡時，突然感覺怪怪的，沒想到男友竟然尿尿在她身上，讓她崩潰大哭。 圖／ingimage

情侶交往時，難免需要製造小情趣才能維持感情熱度，但還是應該要拿捏尺度。對此，近日就有一名女網友PO文表示，和男友一起洗澡時，突然感覺怪怪的，沒想到男友竟然尿尿在她身上，讓她崩潰發問「想請問大家，都可以接受？還是只有我這麼敏感？」引發網友熱烈討論。

該名女網友在《Dcard發文表示，最近和男友一起洗澡的時候，突然感覺怪怪的，於是轉身看向男友，「結果發現他尿在我身上，我整個超級崩潰大哭，我是潔癖人」，因此上網求助廣大網友「想請問大家，都可以接受？還是只有我這麼敏感？」

貼文一出，隨即掀起熱議，網友紛紛留言「超級噁心耶，超不尊重人的，是我一定翻臉」、「完全不行耶，超級不尊重，噁心當有趣」、「如果說尿地上也就算了，身上完全不行」、「的確有情侶會這麼玩，但妳男友是不尊重妳」、「超噁心…而且很不尊重，拜託去跟他說妳很討厭這樣，如果他還不以為意，那這段感情妳真的該好好考慮一下了」。

還有網友表示，「不要管大家能不能接受，重點是妳不能接受啊，妳完全不會太敏感，每個人本來就都有不能接受的事情呀，但我覺得也不用想得太嚴重，他可能只是覺得好玩或沒想那麼多，和他溝通看看，認真的告訴他妳不喜歡這樣就好」、「我跟老公一起洗澡偶爾也會故意這樣，的確有人覺得只是好玩，但妳不能接受要跟他說，如果他還覺得妳小題大作，那就是對方的問題」。

情侶 Dcard

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