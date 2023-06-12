「大家盲目吹捧鼎泰豐？」 網反駁：光這4點路邊攤都做不到

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聯合新聞網／ 綜合報導
鼎泰豐為台灣著名連鎖餐廳，以小籠包聞名，拓展到日本市場時廣受好評。圖／本報資料照片
鼎泰豐為台灣著名連鎖餐廳，以小籠包聞名，拓展到日本市場時廣受好評。圖／本報資料照片

鼎泰豐為台灣著名連鎖餐廳，以小籠包聞名，拓展到日本市場時廣受好評，曾獲《紐約時報》推薦為「世界十大美食餐廳」之一，2010～2012年更曾獲得美食權威米其林一顆星的評鑑，可說是台灣美食界之光。但就有網友好奇，鼎泰豐已經落榜米其林很久了，其他店家的小籠包美味也不遑多讓，不禁讓他好奇為什麼還那麼多人盲目吹捧鼎泰豐，「不想認現在已名過其實嗎？」

有網友在PTT以「鼎泰豐為什麼還那麼多人盲目吹捧」為題發文詢問，鼎泰豐已經落榜米其林很久了，主打的小籠包，其他大街小巷比它好吃的也比比皆是，而民眾卻仍然常常護航「鼎泰豐賣的是品牌和服務」、「鼎泰豐是台灣品牌『台灣之光』」，讓原PO不解為什麼還那麼多人盲目吹捧鼎泰豐？不覺得已經名過其實了嗎？

有網友分析反駁，指出鼎泰豐的「乾淨」、「態度」、「CP值高」、「薪水高」是四大要素。網友表示，廚房跟食材本身還不錯，台灣能做到這樣的店幾乎沒有幾家，雖然有其他比鼎泰豐更便宜好吃的店家，但是光是乾淨的用餐環境就贏過許多店家，且不管走到哪家分店，都維持同樣的品質，消費者不必擔心衛生問題。鄉民也紛紛表示「光乾淨就打死一堆小籠包店」、「很多比它便宜好吃的，但是幾乎都是髒髒老店」、「人家賣的是服務跟衛生」、「服務相當周到」。

也有人表示，鼎泰豐價格不算貴，尤其以服務態度和用餐環境來說CP值滿高，「鼎泰豐真的算便宜了，那個環境服務」、「百貨公司繞一圈真的會覺得鼎泰豐不貴XD」、「真的便宜，百貨公司最便宜的了阿」、「兩人吃不到一千就很飽。」也有鄉民說，台灣餐飲業普遍低薪，鼎泰豐光是很敢給員工薪水，這點就非常值得嘉獎。

鼎泰豐 小吃 美食

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