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女生穿瑜珈褲重訓很奇怪？ 眾網友秒回：勸你別多管閒事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇為何在重訓時，女性會穿著瑜珈褲。情境示意圖。圖／Ingimage
一名網友好奇為何在重訓時，女性會穿著瑜珈褲。情境示意圖。圖／Ingimage

現在健身風氣興起，彈性佳且透氣的瑜伽褲也熱銷，許多女性會穿著瑜伽褲健身。不過日前有網友好奇「瑜珈褲不是拿來練瑜伽的嗎？為什麼女生要穿瑜珈褲去重訓？是不是被商人唬爛了？」對此，網友們回答一面倒「勸你別多管閒事」。

一名網友在PTT發文表示，現在台灣吹起健身風潮，不少女性都穿瑜珈褲到健身房重訓，不過他認為「穿瑜珈褲做瑜伽還有道理，但是穿瑜珈褲去重訓就很奇怪了，因為也很少男性穿瑜珈褲重訓」。

原PO好奇指出「沒人發現女生穿瑜珈褲去重訓很奇怪嗎？是不是被商人唬爛了？真是豈有此理！」

對此，網友們幽默表示「我勸你不要多管閒事」、「珍惜現在，過幾年眼睛看都是性騷擾」、「不要管閒事比較好」、「想看就看，你不想看就走」、「你的出發點是好的，但我勸你不要說」、「閉嘴，看就好了」、「男生也可以穿瑜伽褲重訓，只是沒有勇者這樣做，因為男生就算屁股練很翹，穿瑜珈褲看起來也是很噁心」、「你管太多，不穿瑜珈褲，難道要穿棉褲嗎？」

但也有人吐嘈「秀身材超明顯，我是女生也看不下去」、「男生穿的話甲味太濃」、「本來就是商人在唬爛，不然男生幹嘛要穿肩帶背心？」、「瑜珈褲超醜」、「男的不是都穿露胸肌的背心？我也覺得很奇怪」、「以後健身房也會分男女，免得被性騷」。

瑜珈 健身

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