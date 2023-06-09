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全家店員突衝進7-11！她目睹「5分鐘」超暖心互動 全場大讚

聯合新聞網／ 綜合報導
全家店員在7-11幫助年長者操作機台。圖擷自爆料公社
全家店員在7-11幫助年長者操作機台。圖擷自爆料公社

隨著科技日益進步，許多事情都可以靠手機或是便利超商的機台解決，但是有些年長者也比較生疏於操作。一名女網友在臉書上發文，透露日前到7-11要列印文件時，看到一名全家店員在7-11裡幫助年長者操作機台，而貼文曝光後也吸引網友大讚。

一名女網友在臉書社團「爆料公社」上發文，她表示日前到家裡附近的7-11要列印文件，結果在店外就看見一名全家店員匆忙地跑進7-11，要幫忙兩位有點年紀的客人操作機台。原PO坦言雖然等待時間超過五分鐘有點不耐煩，但是該名全家店員的敬業精神和幫助客人的熱心，都讓她感到十分敬佩。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛大讚，「我猜應該是年長客人跑去全家要操作機台，後來發現他需要的東西是7-11的機台才能處理，加上年長者不會操作，所以全家店員就直接帶客人到7-11協助操作，我覺得很棒，給這位店員大大的讚」、「很溫暖耶，給個讚」、「很多超商店員都很有愛心，所以結帳人多的時候請大家多點耐心」。

也有網友歪樓表示，「等等他說，『不是啦！7-11跟全家都是我家開的，互相幫忙』」、「『請支援臨櫃』這個我們百貨很常發生，可以的啦」、「改天會不會聽到『全聯』廣播：請支援7-11或全家」、「很多同一區域的加盟者都是同一人，所以沒差」、「7-11店員：我怎麼感覺我走錯店了」。

超商 爆料公社 全家便利商店 7-Eleven

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