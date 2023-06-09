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帶手機洗澡誤按LINE群組視訊 人妻驚9分鐘畫面恐流出超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO帶著手機進浴室，脫衣服時才發現誤按群組視訊，讓她超崩潰。 示意圖／ingimage
原PO帶著手機進浴室，脫衣服時才發現誤按群組視訊，讓她超崩潰。 示意圖／ingimage

現在手機越來越普及，幾乎人手一機，而LINE也是最多人用的通訊軟體，甚至還有人會依照工作或家庭來創立群組，但小心使用不當可能會出糗。一名女網友就發文透露日前想帶手機進浴室邊洗澡邊看影片，沒想到卻誤按群組視訊，讓她嚇到不知所措。

原PO在Dcard開頭就直呼「沒想到這件事會發生在我身上，直到現在還是不太能釋懷」，她說前幾天拿手機進浴室，想要邊洗澡邊看影片。她把手機放在洗手台上然後脫衣服，衣服脫到一半時，老公突然敲門說想要聊天，於是她就把門開了一個縫，兩個人就這樣聊了一陣子。

聊完後她繼續脫衣服，接著拿起手機想要找影片來看，但卻從螢幕上看到自己的臉，這才驚覺自己開到視訊！她嚇到馬上掛斷電話，但此時手機上已經顯示講了9分鐘，而且還是在婆家的群組裡，裡面有老公的哥哥、嫂嫂，還有老公的姐姐、姐夫，讓她超傻眼。

原PO說前9分鐘都在和老公聊天，也不知道這段時間有沒有人加入群組視訊、是否有曝光，回想起來讓她崩潰地說「以後要拿什麼臉面對大家？」

不少人安慰地說「裝死到底就對了」、「如果妳掛掉沒已讀，那就是沒人」、「往好處想還好不是公司群組，我覺得大家不會想太多啦～很明顯是誤按的，家人會體諒你的」、「應該沒人看到，因為群組通話都不會跳通知，如果沒有事先講好要群組聊天，根本不會發現有人開通話，放寬心吧」、「視訊通話一般都會覺得是按錯不會加入吧」。

LINE 視訊

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