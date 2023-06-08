「秀出你的20歲」IG限動狂洗版！那些年流失的膠原蛋白…社群風潮快跟上

近日社群平台掀起一陣「秀出你的20歲」風潮，吸引大批網友紛紛曬出自己20歲時青春模樣，這股社群新熱流不僅席捲民眾，更燒進了娛樂圈和政壇，不少大咖藝人和政壇名人都陸續跟進，究竟有哪些人跟上的這股潮流呢？現在就跟著小編一起來看看吧！

IG限時動態瘋狂洗版！「秀出你的20歲」掀社群狂潮

從Instagram開始串連起來的「秀出你的20歲」活動，不僅洗版所有人的IG限時動態，最近更延燒到Facebook上，除了一般網友、網紅和藝人之外，現在連政治人物也都開始跟上這波社群熱潮。

像是國民黨2024總統參選人侯友宜6日就曬出多年前參加警大畢業旅行的青澀照片，回憶多年前的青春回憶；國民黨智庫執行長柯志恩5日也在臉書PO出就讀政大二年級的舊照，溫柔婉約的清新模樣意外掀起網友熱議，直呼激似「威尼斯影展」首位華人影后鞏俐，吸引超過2.6萬人按讚，「柯教授好像鞏俐好美喔」、「柯志恩老師年輕時太美了吧，真的是美人一個」。

image source：IG／hou.yuih

image source：FB／柯志恩

另外，縱橫歌壇和影壇的香港百變天后鄭秀文，最近也因30年前主演的劇集《大頭綠衣鬥殭屍》重播而受到討論，當年只有20歲的她充滿稚嫩氣息，臉上還有可愛的Baby Fat，對比現在骨感、精實的外貌，變化相當大，卻也讓網友忍不住驚嘆雖然感覺不太像，但以前跟現在都是顏值頂峰」、「保持得太好了」。

image source：IG／sammi_chengsauman

「秀出你的20歲」熱門關鍵字有哪些？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，除了「社群」、「熱潮」、「照片」、「年輕」之外，「回憶」也是網友們討論「秀出你的20歲」時的熱門關鍵字。可見大家談論此話題時，不僅僅是跟上流行，貼出照片時也同時會想起青春歲月時的過往，緬懷昔日美好。

▲「秀出你的20歲」網路熱門關鍵字。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年5月31日至2023年6月6日。

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