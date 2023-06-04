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「愛的小手」超狂尺寸曝光！網嚇壞：不打不成材、打了進棺材

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友分享，在書局看到的「愛的小手」尺寸再升級，引發熱議。圖擷自《路上觀察學院》
有女網友分享，在書局看到的「愛的小手」尺寸再升級，引發熱議。圖擷自《路上觀察學院》

小時候調皮被父母用「愛的小手」教訓，是不少人的童年噩夢。然而有女網友分享，在書局看到的「愛的小手」尺寸再升級，令她直呼「這下手有點重」，照片曝光後，也引發網友熱議。

原PO昨（3）日在臉書社團《路上觀察學院》貼出該照，畫面可見三組粉色的桶子上寫著「愛心小手拍」，並搭配幾個超Q繪圖，不過將視線往上一看，裡面放的卻是尺寸不一的長短木棒、鋁棒，讓她驚呼：「這下手有點重欸！」

短短11個小時，該貼文已吸引9,200多讚、600多則留言，以及超過590個分享。網友紛紛表示，「不打不成材，這打了進棺材」、「這一棒下去，逆子直接變孝子」、「警察路上攔檢：『這是什麼？』，屁孩：『愛心小手拍』」、「感覺能見到祖先」；也有網友開玩笑說，「台中人都這樣教小孩的」、「這一定台中書局的日常（誤）」。

不過家長要教育孩子，還是要拿捏尺度才行。事實上，我國《民法》1085條賦予家長懲戒權，但《聯合國兒童權利公約》禁止體罰小孩，為符合國際潮流，法務部日前配合提案修正為父母「不得對子女為身心暴力行為」，未來不論是生理上的體罰或心理上的羞辱，都可能被視為違法，濫行懲戒最重可停止親權。

聯合國 法務部 書局 子女

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