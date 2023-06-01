住戶不繳管理費！管委會貼「悲情公告」引萬人共鳴 苦主：永遠在裝瞎

社區大樓基本上都會有一項管理費，通常是用來維持大樓的內部運作，包含清潔、保全支出等等。但有人就是習慣性的延遲繳款，讓管委會相當頭痛，近日有一間大樓的管委會貼出了一張「悲情公告」，貼文引起了萬人共鳴，但也有不少網友認為「心盲的人永遠裝瞎」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」以「這應該是很多管委會的心聲」發文指出，在某社區中，管委會疑似是希望住戶快點繳納管理費，於是貼出了「悲情公告」，上頭寫著，請問一天只要20元或15元，放在小豬撲滿哩，月底來時繳費，會很困難嗎？

接著寫道，每月2次電梯保養(坐電梯時會不會覺得不好意思？)，倒的垃圾(阿伯每天流汗，還常被玻璃刮傷)，環境清掃(弱勢家庭出身的妹妹，雖然掃的…但告知她後就會認真去掃)，日用的水塔清洗、公用燈管水管、道路修復，都需要每戶每天15-20元共同完成。

管委會無奈說，每個月慢慢繳費，心安理得享用資源，事業會順利、小孩會聽話、身體會健康、心情會愉快，反之，你覺得老天會對你同樣OK嗎？請您深思吧！有空經過管理室時，麻煩您請盡速繳費吧！感恩！謝謝！

此文一出至今已經有超過1萬人按讚，不少人心有戚戚焉，「我們這社區更狠…為了管理費沒繳直接告上法院，然後房子因為欠十萬的管理費就這樣被拍賣掉了，實在誇張」、「這文寫的很真心，但心盲的人永遠裝瞎」、「通常沒繳的都不是沒錢的」、「15-20/天，1個月也才600，包清潔包保全還保電梯安全，真的很划算了」。

也有內行人指出管委會可以這樣做，「不繳錢通常會有延遲利息10%，不繳就是寄存證信函，並可請法院強制執行，這個通常管理條例內都有寫，就是管委會願不願意這麼兇而已。我也用這條把長年不繳管理費的逼到繳費第一天就嚇到第一個繳」。