快訊

停止雙語政策逾萬人連署 教團籲藍綠白總統候選人表態

Pixel 7a買不下去？外媒盤點「這5款也超香」 其中1款官網偷降2500元

LINE對話內容曝光！民進黨女黨工自訴遭摸胸性騷 導演事後還問「睡得好嗎」

住戶不繳管理費！管委會貼「悲情公告」引萬人共鳴 苦主：永遠在裝瞎

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼出了管委會催繳管理費的公告，引起許多人共鳴。圖／左為示意圖，來源canva、右路上觀察學院
網友貼出了管委會催繳管理費的公告，引起許多人共鳴。圖／左為示意圖，來源canva、右路上觀察學院

社區大樓基本上都會有一項管理費，通常是用來維持大樓的內部運作，包含清潔、保全支出等等。但有人就是習慣性的延遲繳款，讓管委會相當頭痛，近日有一間大樓的管委會貼出了一張「悲情公告」，貼文引起了萬人共鳴，但也有不少網友認為「心盲的人永遠裝瞎」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」以「這應該是很多管委會的心聲」發文指出，在某社區中，管委會疑似是希望住戶快點繳納管理費，於是貼出了「悲情公告」，上頭寫著，請問一天只要20元或15元，放在小豬撲滿哩，月底來時繳費，會很困難嗎？

接著寫道，每月2次電梯保養(坐電梯時會不會覺得不好意思？)，倒的垃圾(阿伯每天流汗，還常被玻璃刮傷)，環境清掃(弱勢家庭出身的妹妹，雖然掃的…但告知她後就會認真去掃)，日用的水塔清洗、公用燈管水管、道路修復，都需要每戶每天15-20元共同完成。

管委會無奈說，每個月慢慢繳費，心安理得享用資源，事業會順利、小孩會聽話、身體會健康、心情會愉快，反之，你覺得老天會對你同樣OK嗎？請您深思吧！有空經過管理室時，麻煩您請盡速繳費吧！感恩！謝謝！

此文一出至今已經有超過1萬人按讚，不少人心有戚戚焉，「我們這社區更狠…為了管理費沒繳直接告上法院，然後房子因為欠十萬的管理費就這樣被拍賣掉了，實在誇張」、「這文寫的很真心，但心盲的人永遠裝瞎」、「通常沒繳的都不是沒錢的」、「15-20/天，1個月也才600，包清潔包保全還保電梯安全，真的很划算了」。

也有內行人指出管委會可以這樣做，「不繳錢通常會有延遲利息10%，不繳就是寄存證信函，並可請法院強制執行，這個通常管理條例內都有寫，就是管委會願不願意這麼兇而已。我也用這條把長年不繳管理費的逼到繳費第一天就嚇到第一個繳」。

延伸閱讀

喜訊！將軍馬沙溝及官田東西庄社區通過農村再生計畫

AI加紅外線感測 清大團隊創新研發「隔空按電梯」

影／不滿小七未依要求裝潢新店面 房東持高球桿連砸3店洩憤

因一棵大樹告管委會侵害名譽 桃園陶瓷知名人士敗訴

相關新聞

住戶不繳管理費！管委會貼「悲情公告」引萬人共鳴 苦主：永遠在裝瞎

社區大樓基本上都會有一項管理費，通常是用來維持大樓的內部運作，包含清潔、保全支出等等。但有人就是習慣性的延遲繳款，讓管委會相當頭痛，近日有一間大樓的管委會貼出了一張「悲情公告」，貼文引起了萬人共鳴，但也有不少網友認為「心盲的人永遠裝瞎」。

開車突跳出「老母豬想配對」通知 她笑瘋：誰亂跟我連線？

現在藍牙配對方便，不論是車子導航還是播放音樂，都可以透過藍牙來連接，不過如果亂連他人的裝置，恐怕會讓人摸不著頭緒。近日有位女網友分享，她在開車路途中，突然跳出通知「有一頭老母豬想透過藍牙與您的裝置連線」。

上頂樓曬衣服驚見這恐怖景象 熟知內幕網友：這社區一堆怪咖

如果要曬衣服看到這幅景象，不少人可能會嚇一大跳。一名網友到大樓頂樓想要曬棉被，但卻看到已經有人搶先一步曬東西，而且衣繩上夾的還不是衣物，竟然是好幾隻超大隻的章魚，讓這名網友簡直看傻了眼。

鬆餅機裡挖呀挖？她端出「月底鬆餅」照 上萬網友笑翻：要種菜嗎

一機到手，希望無窮？一名女網友在臉書社團「婦仇者廚房」曬出一張照片，只見她試圖用家中鬆餅機製作鬆餅，掀開一看麵糊卻全部黏在機器上...

「大王具足蟲拉麵」登CNN！ 外國網友嚇壞：台灣有飢荒嗎…

台北人氣拉麵店日前推出「大王具足蟲拉麵」引爆話題，外國媒體如CNN、路透社等也接連報導。新聞被放上推特後，也引起外國網友熱烈討論，有人看到大王具足蟲被覆蓋在拉麵碗的照片嚇得寫下「台灣有飢荒嗎！？」，還有人放上嘔吐的表情符號。

企鵝妹又「辱華」！粉絲問「台灣不屬於中國」她秒回應：同意

南韓實況主「企鵝妹」柳允進來台挑戰徒步環島，日前她到台北市西門町時，無意間走到一面寫著對抗中國文字的鏡子前，並唸出「台灣加油」，之後甚至在直播中對台灣是一個國家，不屬於中國的言論表示同意。直播一出，台灣網友紛紛笑稱企鵝妹真的「很敢講」、「又辱華了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦