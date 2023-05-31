開車突跳出「老母豬想配對」通知 她笑瘋：誰亂跟我連線？

現在藍牙配對方便，不論是車子導航還是播放音樂，都可以透過藍牙來連接，不過如果亂連他人的裝置，恐怕會讓人摸不著頭緒。近日有位女網友分享，她在開車路途中，突然跳出通知「有一頭老母豬想透過藍牙與您的裝置連線」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她在開車行經中華五路時，車子的裝置突然跳出通知「有一頭老母豬想透過藍牙與您的裝置連線，是否接受配對？」讓她不禁大笑「誰拉？我在導航幹嘛亂連線，還取這種奇怪的裝置名稱，把裝置叫做『有一頭老母豬』」。

對此，網友笑瘋「好酷的裝置名」、「老母豬在找老豬公嗎？」、「這年頭，連豬都會上網了嗎？」、「快笑死，有一頭老母豬在附近」、「原來人跟老母豬可以透過藍牙來連線」、「她在找豬公配種」。