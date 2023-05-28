快訊

糖尿病前期是可以改善！醫教你怎麼吃和如何運動逆轉最後機會

拒學風暴襲來 2.2萬高中職生休退學、國中輟學藏黑數

蔡英文談話暗示赴陸團客解禁？ 關鍵人物簽證成風向球

騎士慘收18張罰單「多到垂地」 網驚：好大張的湯姆熊彩票

聯合新聞網／ 聯合新聞網
男騎士一口氣狂收18張罰單。圖擷自《爆廢公社二館》
男騎士一口氣狂收18張罰單。圖擷自《爆廢公社二館》

許多騎士難免有被開單的經驗，不過一次收到18張可就把人嚇壞！近日有影片在網路瘋傳，一名騎士一次收到18張罰單，在路邊直接簽起來，數量多到垂到地面，也讓網友不禁驚呼：「到底發生什麼事？」

有網在臉書社團《爆廢公社二館》貼出影片，只見一名棕色外套的機車騎士彎著腰，不斷簽著員警剛開出的一長串舉發單，數量多到垂到柏油路面上，怎麼簽都簽不完，而他身旁的女伴也顯得相當無助。這畫面也讓原PO與一旁友人不停直呼「警察業績賺翻」、「太誇張了啦！」並發文寫下：「到底發生什麼事了？一口氣開18張罰單」，引起網友熱烈討論。

底下留言紛紛表示，「湯姆熊彩票什麼時候改這麼大張了？」、「我還以為是在疊buff（遊戲用語，指疊加多個加成效果後的增強狀態）」、「中大獎領彩票囉」、「我以前給警察追也沒開這麼多」。

也有網友猜測，「光目視就三張：沒戴安全帽、機車中間那根、沒有後照鏡，聽到後面路人說『跑給警察追』，沒意外，沿路上的違規行為都大放送了，隨意變換車道、紅燈右轉、逆向之類的，轉一次就一張，切出去路肩的時候87％沒打方向燈一張，路肩超車後馬上切回車道再一張，如果硬要算，可能還有右側超車，一連串下來的確是中彩金了」。

罰單 機車騎士 警察 車道

延伸閱讀

父化療每3周要付11萬⋯婆婆硬塞紅包 她落淚：還不了的人情債

天氣好、機能充足！新北1區「只差交通」就變完全體？ 在地人曝真相

贏過鮮奶茶！妹子推1飲料「每天要都喝」內行人讚爆：一生推

台積電買608元！他用「1招」倒賺300萬 網讚：很多人辦不到

相關新聞

騎士慘收18張罰單「多到垂地」 網驚：好大張的湯姆熊彩票

許多騎士難免有被開單的經驗，不過一次收到18張可就把人嚇壞！近日有影片在網路瘋傳，一名騎士一次收到18張罰單，在路邊直接簽起來，數量多到垂到地面，也讓網友不禁驚呼：「到底發生什麼事？」

「客運+捷運」通勤4小時！他累翻問該租屋還買車？過來人分析利弊

有些上班族通勤時間相當長，一名網友分享自己剛換工作3個月，月薪為45k加上業績獎金，他認為這份工作未來算穩定，薪水也有調漲空間，不過住家和公司距離非常遠...

日本流行這抱枕他喊「超噁！」 網幽默問：放在拉麵上？

近日知名拉麵「拉麵公子」推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，引發不少話題，也讓大家注意到這「神秘生物」造型的各類商品。日前一名網友表示，他發現有「大王具足蟲抱枕」後，崩潰直呼「為什麼要流行這種東西？」

她PO出巧克力麵包照太像這一物 網笑翻：不要有蟑螂爬出來就好

有這麼像嗎？一名女網友買了一款巧克力麵包，但她卻覺得造型越看越熟悉，沒想到竟然是「撞臉」浴室的排水孔蓋，她拍下照片PO到臉書後引起眾人熱議，有人開玩笑地說「感覺會咬到頭髮」。

2024中秋節沒有連假「卡一個周一」 兩派網友戰翻

行政院調整彈性放假的範圍，並公布明（2023）年政府行政機關辦公日曆表，總放假天數115日，其中3日以上的連續假期有4個。一名網友在網路上發文，指出明年中秋節居然沒有連假，而貼文曝光後也掀起討論。

影／必須早點知道！塑膠袋「多轉一圈」能裝兩杯飲料 完全不搖晃超方便

天氣變得越來越熱，讓人出門在外時，總是想來杯清涼的飲料解解渴。不過有時如果點超過一杯手搖杯，要拎著走時，就需要額外杯墊之類的道具，否則就很容易倒翻。不過有位日本網友卻想到一招，只要用塑膠袋做點巧思，就能夠一次輕鬆攜帶兩杯飲料。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦