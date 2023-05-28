騎士慘收18張罰單「多到垂地」 網驚：好大張的湯姆熊彩票

許多騎士難免有被開單的經驗，不過一次收到18張可就把人嚇壞！近日有影片在網路瘋傳，一名騎士一次收到18張罰單，在路邊直接簽起來，數量多到垂到地面，也讓網友不禁驚呼：「到底發生什麼事？」

有網在臉書社團《爆廢公社二館》貼出影片，只見一名棕色外套的機車騎士彎著腰，不斷簽著員警剛開出的一長串舉發單，數量多到垂到柏油路面上，怎麼簽都簽不完，而他身旁的女伴也顯得相當無助。這畫面也讓原PO與一旁友人不停直呼「警察業績賺翻」、「太誇張了啦！」並發文寫下：「到底發生什麼事了？一口氣開18張罰單」，引起網友熱烈討論。

底下留言紛紛表示，「湯姆熊彩票什麼時候改這麼大張了？」、「我還以為是在疊buff（遊戲用語，指疊加多個加成效果後的增強狀態）」、「中大獎領彩票囉」、「我以前給警察追也沒開這麼多」。

也有網友猜測，「光目視就三張：沒戴安全帽、機車中間那根、沒有後照鏡，聽到後面路人說『跑給警察追』，沒意外，沿路上的違規行為都大放送了，隨意變換車道、紅燈右轉、逆向之類的，轉一次就一張，切出去路肩的時候87％沒打方向燈一張，路肩超車後馬上切回車道再一張，如果硬要算，可能還有右側超車，一連串下來的確是中彩金了」。