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日本流行這抱枕他喊「超噁！」 網幽默問：放在拉麵上？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現有「大王具足蟲抱枕」，讓他崩潰直呼「超噁！」圖擷自臉書社團「爆怨公社」
一名網友發現有「大王具足蟲抱枕」，讓他崩潰直呼「超噁！」圖擷自臉書社團「爆怨公社」

近日知名拉麵「拉麵公子」推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，引發不少話題，也讓大家注意到這「神秘生物」造型的各類商品。日前一名網友表示，他發現有「大王具足蟲抱枕」後，崩潰直呼「為什麼要流行這種東西？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他最近看到網路流行大王具足蟲抱枕，崩潰「為什麼要有這種東西？不但拿來吃，還要做成抱枕！這不就是大蟑螂、大塵蟎的造型嗎？有什麼好的？竟然要拿來抱著睡！睡覺不怕夢到被一群巨型蟑螂包圍，然後逃不出去嗎？抱枕上面的觸角好可怕，為什麼大家不買IKEA的鯊魚就好？」

對此，網友們幽默表示「我覺得這種蟲做成抱枕有點可愛」、「這是要放在拉麵上嗎？」、「大家的品味真的越來越怪了」，也有人不能接受，直言「好恐怖，腹部真的無法」、「這晚上起來上廁所會嚇死吧」、「這什麼鬼啊？」、「有夠像塵蟎，還不如買章魚花造型，比較可愛」、「雖然人各有所好，但這個我真的不行，連娃娃都出這種造型，真的有人買嗎？」、「IKEA的鯊鯊可愛多了」、「這看起來跟蟑螂一樣，讓我覺得毛毛的」。

事實上，大王具足蟲這生物在日本非常有人氣，因此有一堆的周邊產品，除了有沼津港深海水族館推出的「大王具足蟲抱枕」，還有其他商家、工藝家推出大王具足蟲泡茶器、室內拖鞋、後背包等，要價並不便宜，而且相關產品都不適合放到拉麵上。

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