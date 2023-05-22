企鵝妹煮辛拉麵「加4食材」 網友嚇壞：恐跑廁所拉肚子！

韓國實況直播主「企鵝妹」來台環島之旅吸引全台粉絲關注。日前企鵝妹直播時，網友眼尖看到她吃辛拉麵是泡了後倒掉熱水，加上雪碧和冰塊，再添加調味粉，最後放上溫泉蛋、多力多滋餅乾，網友驚訝企鵝妹吃辛拉麵的方式超狂，但也擔心吃下肚恐怕「跑廁所拉肚子」。

有網友在PTT以「辛拉麵正確吃法的八卦?」為題發文，表示自己看了企鵝妹直播吃辛拉麵時，加上雪碧、冰塊，溫泉蛋、多力多滋餅乾，詢問這是韓國傳統冷麵作法嗎？因為加上泡麵加上多力多滋餅乾真的很罕見。貼文立刻引發網友討論，有網友直呼「這吃法太狂了！」

有網友說，多力多滋餅乾非常萬用，像是吃壽司配上多力多滋根本絕配，若搭配滷肉飯，雖然看起來相當違和，但是口感卻是一極棒，更表示「台灣吃泡麵都有加布丁了，加雪碧哪有啥？」也有人表示「韓國冷麵本來就加雪碧，簡直大驚小怪！」但仍然有鄉民表示，加上多力多滋餅乾可以理解，但是加上「雪碧」就有點噁心，質問這種吃法「這是什麼黑暗料理？」、「加雪碧好噁」、「這吃法太狠」，並且擔心企鵝妹吃下肚後，恐怕跑廁所拉肚子。

不過，也有網友表明想試試看看，嘗試這種「超狂吃法」或許就可以一樣跟企鵝妹一樣環島走路，「狂人吃法，吃完就能像她那樣走。」也有人說，「企鵝一直澄清他沒惡搞，真的好吃」、「韓國冰麵的台灣制法」、「韓國人的胃都這麼強悍！」