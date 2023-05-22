快訊

直播／吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

5億高中生案／檢5小時訊問請回 配偶遭問「你愛他嗎？」不發一語

台灣之星勤推499吃到飽「洗掉」599合約？網急喊：快守住「值錢關鍵」

企鵝妹煮辛拉麵「加4食材」 網友嚇壞：恐跑廁所拉肚子！

聯合新聞網／ 綜合報導
日前企鵝妹直播時，網友眼尖看到她吃辛拉麵加上多力多滋餅乾，網友驚訝企鵝妹吃辛拉麵的方式超狂。翻攝／PTT
日前企鵝妹直播時，網友眼尖看到她吃辛拉麵加上多力多滋餅乾，網友驚訝企鵝妹吃辛拉麵的方式超狂。翻攝／PTT

韓國實況直播主企鵝妹」來台環島之旅吸引全台粉絲關注。日前企鵝妹直播時，網友眼尖看到她吃辛拉麵是泡了後倒掉熱水，加上雪碧和冰塊，再添加調味粉，最後放上溫泉蛋、多力多滋餅乾，網友驚訝企鵝妹吃辛拉麵的方式超狂，但也擔心吃下肚恐怕「跑廁所拉肚子」。

有網友在PTT以「辛拉麵正確吃法的八卦?」為題發文，表示自己看了企鵝妹直播吃辛拉麵時，加上雪碧、冰塊，溫泉蛋、多力多滋餅乾，詢問這是韓國傳統冷麵作法嗎？因為加上泡麵加上多力多滋餅乾真的很罕見。貼文立刻引發網友討論，有網友直呼「這吃法太狂了！」

有網友說，多力多滋餅乾非常萬用，像是吃壽司配上多力多滋根本絕配，若搭配滷肉飯，雖然看起來相當違和，但是口感卻是一極棒，更表示「台灣吃泡麵都有加布丁了，加雪碧哪有啥？」也有人表示「韓國冷麵本來就加雪碧，簡直大驚小怪！」但仍然有鄉民表示，加上多力多滋餅乾可以理解，但是加上「雪碧」就有點噁心，質問這種吃法「這是什麼黑暗料理？」、「加雪碧好噁」、「這吃法太狠」，並且擔心企鵝妹吃下肚後，恐怕跑廁所拉肚子。

不過，也有網友表明想試試看看，嘗試這種「超狂吃法」或許就可以一樣跟企鵝妹一樣環島走路，「狂人吃法，吃完就能像她那樣走。」也有人說，「企鵝一直澄清他沒惡搞，真的好吃」、「韓國冰麵的台灣制法」、「韓國人的胃都這麼強悍！」

企鵝妹 泡麵 直播主

延伸閱讀

看企鵝妹來台環島…他曝台灣男生「1習性」狂搖頭 網全炸鍋了

徒步環島遭台北粉絲惡搞！企鵝妹崩潰落淚「被當猴子」 鄉民全炸鍋

過馬路苦等3分鐘沒車讓！企鵝妹體驗台式「行人地獄」 怒拒違停合照

企鵝妹環島「他問台灣哪裡怪人最多？」 網點名1縣市：太扯了

相關新聞

企鵝妹煮辛拉麵「加4食材」 網友嚇壞：恐跑廁所拉肚子！

韓國實況直播主「企鵝妹」來台環島之旅吸引全台粉絲關注。日前企鵝妹直播時，網友眼尖看到她吃辛拉麵是泡了後倒掉熱水，加上雪碧和冰塊，再添加調味分，最後放上溫泉蛋、多力多滋餅乾，網友驚訝企鵝妹吃辛拉麵的方式超狂，但也表示吃下肚恐怕「跑廁所拉肚子」。

學生提「假人頭」搭公車！苦主嚇到差點閃尿 網淚曝超慘陰影

要成為真正的髮型師之前，都要先用不少假人頭進行練習，不然剪壞客人的真髮就完了。一名網友在臉書上發文，貼出一張女學生提著假人頭的照片，而貼文曝光後也掀起討論。

好尷尬！隱形內衣晾陽台隔天失蹤 妹子發現蹤跡超崩潰

洗完衣服晾乾是基本動作，但一定要確認是否有夾好，以免掉到戶外可就糗大了。一名女網友發文哀號表示前幾天將Nu bra（隱形內衣）晾在男友家陽台，但隔天一早起來卻發現不見了，最後找到的地方卻讓她非常傻眼，貼文一出笑翻不少人。

綠燈亮了「一排機車等老翁過馬路」被讚暖心 網歪樓揪一細節

有民眾經過台南市北門路二段時，看到路口的綠燈標誌已亮起，一名老翁仍拄著拐杖緩慢地走在斑馬線上，原本停在路口的10幾位機車騎士在綠燈亮起時卻沒人起步，在一旁等待老翁穿越馬路，這段畫面被拍下後...

女誤點1飲料跑6次廁所 自嘲：根本是「浣腸藥」等級

玫瑰花不僅外觀美麗，泡成花茶還有促進腸胃蠕動的功效，不過喝多了恐會腹瀉。日前一名女網友表示，她平時不買飲料，買了一杯玫瑰茶後，沒注意到上面的「飲用提醒」，結果已經跑了6次廁所，讓她直呼「這飲料根本是浣腸藥吧」。

她好奇「黃綠色箭頭符號是什麼？」 內行人秒懂：不貼會記點

除了文字以外，符號也能做為代表不同意思的象徵，有一名女網友在Dcard貼出一個箭頭的符號，中間有黃綠兩種不同顏色，她似曾相似卻又想不起來，只好求助大家幫忙解答「這個符號是什麼意思？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦