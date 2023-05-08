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台大男搭捷運驚呼「女生都滿漂亮」 眾人點頭：真的氣質很好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台大男網友表示，搭乘捷運時遇到漂亮女生的機會很多，貼文掀起網友討論。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
一名台大男網友表示，搭乘捷運時遇到漂亮女生的機會很多，貼文掀起網友討論。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台灣大眾運輸便利，其中捷運更是許多人不可或缺的交通工具。對此，近日就有一名台大男網友PO文表示，搭乘捷運時，發現遇到漂亮女生的機會很多，因此忍不住開玩笑詢問「難道美女都喜歡搭捷運嗎？」掀起大批網友熱烈討論。

該名男網友在《Dcard發文表示，雖然台大也很多美女，但在捷運遇到漂亮女生的機會似乎又更多，讓他感到相當好奇，不禁疑惑問道「為什麼捷運的女生都滿漂亮的？難道美女都喜歡搭捷運嗎？」

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，紛紛留言「倖存者偏差吧？因為只有美女入了你的眼」、「欸真的，捷運上很多氣質很好的，早上上課看到心情都會很好」、「而且通常六日還會比較多好看的」、「美女都被豪車載走了」。

還有網友分析原因，「因為通常搭捷運是要出去玩，就會特別打扮，在學校上課就隨便吧」，不過，原PO也留言回覆「我是平日搭車，而且她們不太像是要去玩的打扮」。

台大 捷運 女生 Dcard

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