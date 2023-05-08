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看企鵝妹來台環島…他曝台灣男生「1習性」狂搖頭 網全炸鍋了

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓知名實況主「企鵝妹」近日來台展開徒步環島。 圖擷自企鵝妹IG
南韓知名實況主「企鵝妹」近日來台展開徒步環島。 圖擷自企鵝妹IG

南韓知名實況主「企鵝妹」（Jinny柳允進）近日來台展開「徒步環島」，一路上遇到不少熱情粉絲替她加油打氣。然而，有男網友PO文表示，看了企鵝妹的頻道，發現許多台灣男生一窩蜂地跟風獻殷勤，讓他了解台灣男生的習性，不禁大嘆「怎麼不把這時間拿來陪老媽散步更好」，引發網友熱議。

一名男網友在《Dcard》以「看企鵝妹頻道才知道台灣男生習性」為題發文，他提到各種跟風民眾，有的特地去堵她，卻連她是南韓人都不知道，還有人錯認她是李多慧，以及各種拍照陪走的，讓原PO搖頭直呼「怎麼不把這時間拿來陪老媽散步更好，把這精力時間花在跟你毫無關係的人」。

他接著說，遇到公眾人物想要拍照很正常，但不要一窩蜂跟風獻殷勤，「特地去堵企鵝妹感覺超恥，也別怪台灣單身中年男這麼多了，自己行為給女生的感覺就這麼難以啟齒」。

貼文一出，引來大票網友紛紛留言「她的粉絲族群就是如此，不能說全部，但真的滿多的」、「她選擇要賺這些人的錢，就該承受觀眾的素質」、「真的是在拉低台灣人素質」、「說好聽的是台灣最美的風景和人情味」。

不過，也有網友表示「開直播環島不就是一定會有粉絲去找她嗎」、「不能跟風嗎」、「跟風是台灣人的習性，當初魔獸去逛夜市也是很多人其實本來不認識」。

台灣 企鵝妹 南韓 徒步環島 Dcard

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